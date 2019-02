Innogy prodává podíl v českém distributorovi plynu mateřské firmě RWE

Podle prohlášení Innogy se obě strany dohodly, že cenu zveřejňovat nebudou, z pohledu Innogy ale byla dohodnuta atraktivní cena. Transakce již byla dokončena, vzhledem k současným vztahům mezi oběma stranami ji totiž nemusejí schvalovat antimonopolní úřady. Transakce byla součástí dohody firem RWE a E.ON o rozdělení Innogy.

Skupina Innogy zajišťuje v České republice dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby asi pro 1,7 milionu zákazníků a zaměstnává zde přes 4000 lidí. Její podíl na distribuci plynu v České republice činí zhruba 86 procent.

Na plynové frontě klid. Dodavatelé drží ceny, případně zdražují jen málo

Innogy v České republice provozuje asi 65 tisíc kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu, vyrábí teplo a elektřinu ve 14 provozech a patří mezi největší tuzemské prodejce stlačeného zemního plynu (CNG) ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic.

E.ON a RWE se loni dohodly na rozdělení Innogy, ve které RWE vlastní podíl 76,8 procenta. E.ON by v rámci dohody měl získat podíl RWE v Innogy, RWE by měly zůstat aktivity Innogy v odvětví obnovitelných zdrojů energie a měla by získat rovněž aktivity E.ON v tomto sektoru. E.ON pak bude vlastnit aktivity Innogy v oblasti energetických sítí.

Přečtěte si také: