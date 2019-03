Ministerstvo zdravotnictví chce dát na výzkum šest miliard korun

„V rámci zdravotnického aplikovaného výzkumu je nutné se kontinuálně zaměřovat mimo jiné na řešení nejčastějších příčin úmrtí a dále pak na problematiku stárnutí populace a zvyšování kvality života v seniorském věku,“ uvádí dokument, který v pondělí projedná vláda.

Nejvíce Češi podle statistik umírají na nemoci srdce a oběhové soustavy (44,3 procenta) a na rakovinu (25 procent). V posledních letech se jejich podíl mírně snižuje. Třetí nejčastější příčinou jsou nemoci dýchací soustavy, kterým podlehne ročně kolem sedm procent lidí.

Program se zaměřuje na projekty v oblasti vzniku a rozvoje nemocí, nové diagnostické a terapeutické metody a výskyt a prevenci nejčastějších chorob. Zkoumat tak bude možné například cukrovku, kardiovaskulární onemocnění nebo rakovinu. Podporu mohou získat například také vědci zkoumající nové léčebné postupy či přístroje, biologická léčiva nebo genovou terapii. Žádat je možné také na výzkum vlivu prevence a screeningu, výzkum závislostí, infekčních nemocí nebo zdrojů infekcí z tuzemských a importovaných potravin.

V minulém období se na nádory zaměřilo více než pětina podpořených projektů, 15 procent získaly projekty v oblasti biomedicínských technologií, 13 procent bylo zaměřeno na neurologii a duševní zdraví, 11 procent na poruchy imunity a infekční choroby a deset procent na prevenci a ošetřovatelství.

„Celkové výdaje programu na roky 2020 až 2026 se předpokládají 6,05 miliardy korun, z toho 5,5 miliardy z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu,“ uvádí dokument.

V prvních letech budou ještě dobíhat projekty z minulých let. Na nové bude v roce 2020 vyhrazeno 330 milionů korun, v roce 2021 825 milionů korun. Od roku 2022 to bude přes miliardu, v roce 2023 asi 1,4 miliardy korun. Poté bude částka opět klesat až na 385 milionů v roce 2026. Desetina částky je vyhrazené pro projekty mladých řešitelů do 35 let.

Ministerstvo očekává, že peníze si rozdělí asi 500 projektů, průměrně by tak na jeden připadalo asi 12,1 milionu korun. Žádat mohou státní organizace zřizované ministerstvem zdravotnictví, kterých bylo v minulém období 46 procent. O 40 procent žádaly vysoké školy a dalších pět až osm procent veřejné výzkumné instituce. Nově se počítá asi u pěti procent projektů propojení s výrobními podniky.

