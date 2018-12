Dobrá zpráva pro muže. Čeští lékaři tvrdí, že rakovinu prostaty vyléčí u 99 procent pacientů

Rakovina prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů v ČR. Ročně onemocní sedm tisíc mužů. Jedním z řešení může být i protonová léčba. Po fotonové radioterapii nebo operaci má mnoho pacientů problémy s erekcí nebo inkontinencí. Při protonové léčbě mají s erekcí problémy jen 3 procenta mužů, s inkontinencí jen procento, tvrdí protonové centrum.

„Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla pokud možno stejná jako před nemocí. Proto jsme se již před 6 lety zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná. Na základě níže uvedených výsledků můžeme doložit, že se nám cíle podařilo dosáhnout,“ prohlásil primář Protonového centra Jiří Kubeš.

Vysoká efektivita

Léčba podle něj umožňuje provést přesné ozáření nádoru, čímž šetří zdravé orgány a tkáně v jeho okolí a minimalizuje vedlejší účinky léčby. „Získaná data prokazují vysokou efektivitu léčby nízkorizikového karcinomu prostaty protonovou radioterapií a jednoznačně potvrzují, že protonová terapie je vysoce účinná a šetrnější než jiné metody léčby pro tuto diagnózu,“ dodal ředitel společnosti Proton Therapy Center Czech Tomáš Doležal.

Pravděpodobnost vyléčení nízkorozikového karcinomu prostaty bez návratu nemoci do pěti let se pohybuje v rozmezí 98 až 99 procent, pro středně rizikové karcinomy to je 90 až 95 procent. Pro vysoce rizikové je úspěšnost léčby mezi 75 a 85 procenty.

Sledovaná skupina měla 557 pacientů, čtvrtina z nich byla mladší 55 let. Základem úspěšné léčby je včasné vyšetření prostaty. Pro rok 2018 se odhaduje, že pět tisíc pacientů v ČR spadá do kategorie s nízkým nebo středním zdravotním rizikem.

Zástupci českého protonového centra zdůraznili, že léčba fotonovou radioterapií trvá průměrně 33 dní, protonová léčba se řeší ambulantně, u raného stadia nemoci trvá 5 dní. Z hlediska celkových nákladů na léčbu včetně omezení vedlejších komplikací, má být finančně efektivnější než tradiční metody léčby.

