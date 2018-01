Na chřipku ročně zemře 250 až 500 tisíc lidí. V některých letech jsou kmeny viru chřipky obzvláště nebezpečné. Je to způsobeno rozdílnými variacemi virů chřipky, které se každý rok po Zemi šíří.

Dvakrát ročně Světová zdravotnická organizace zveřejňuje, proti jakým kmenům má očkování působit. Pokud se experti trefí, účinnost vakcín je 70 až 80 procent. Pokud ne, je účinnost značně nižší.

Ředitel firmy Vaccitech Tom Evans z anglického Oxfordu chce účinnost očkování výrazně zvýšit. V současné době firma zkouší na dvou tisících dobrovolníků univerzální vakcínu, která by měla fungovat na jiném principu než dosavadní preparáty. Imunizace lidí by měla fungovat proti všem kmenům typu A, jež jsou nejčastější a nejvíce způsobují epidemie a pandemie. Evans tvrdí, že by nová vakcína mohla ochránit až o 50 procent více lidí, kteří se nechají očkovat.

Nejznámější chřipkové epidemie Rok Název Počet obětí 1889/90 Ruská chřipka 1 milion 1918/20 Španělská chřipka 20 až 100 milionů (pandemie) 1957/58 Asijská chřipka 0,8 až 1,5 milionu 1968/69 Hongkongská chřipka 1 milion

Zdroj: wiki

Firma nyní vybrala od investorů 20 milionů dolarů (416 milionů korun) na podporu výzkumu. Mezi nimi je také odnož firmy Alphabet (dříve Google) GV, která se zaměřuje na investice rizikového kapitálu do startupových firem. Peníze umožní testování do roku 2019, kdy by měla být nová vakcína připravena pro konečnou fázi klinických testů.

Evans tvrdí, že každým rokem se mohou nové kmeny virů lišit jen málo, nebo naopak výrazně, což nikdo dopředu neumí odhadnout. Dosavadní vakcíny se zaměřují na tvorbu protilátek, jež působí na specifické bílkoviny na povrchu viru, kterých je 18 druhů. Je těžké určit, jaký kmen bude danou sezónu převládat.

Nová vakcína má vytvořit protilátky působící na bílkoviny uvnitř virů chřipky, což by mohlo výrazně zvýšit její účinnost. Pokud se ukáže, že takový přístup k „univerzální vakcíně“ funguje, budou mít o nový produkt zájem velké farmaceutické firmy. „To by mohlo změnit dosavadní konkurenční trh s očkováním proti chřipce,“ míní Evans. Univerzální vakcína, pokud vše půjde podle plánu, by mohla být na trhu v roce 2023 až 2025.

Globální pandemie chřipky, jež se vyskytla na konci první světové války, se může kdykoliv opakovat, upozornil Adrian Hill, ředitel výzkumného ústavu pro vakcinaci Jenner Institute na Oxfordské univerzitě, který je také ve vedení firmy Vaccitech.

„Prozatím není možné zabránit další pandemii chřipky,“ řekl Hill pro britský wired.co.uk.

Dále čtěte: