Nemorální sliby. Zázračný lék na rakovinu neexistuje, varují onkologové

Média vždy zaujmou informace vědců či farmaceutických firem o údajně zázračných, převratných a revolučních objevech, zejména pokud se týkají léčby rakoviny. Každým rokem zemře téměř deset milionů lidí, to znamená každý druhý, který onemocní jedním z mnoha druhů onkologických onemocnění.

Zpráva The Jerusalem Post o tom, že výzkumníci z firmy Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) věří, že do roka budou mít k dispozici lék, který revolučně změní dosavadní léčbu onkologických pacientů, dokáže vyléčit pacienty do několika týdnů a nebude mít žádné vedlejší účinky, vyvolává nicméně pochybnosti.

Látku nazvali MuTaTo (multi-target toxin), která utočí na toxiny v těle a má fungovat podobně jako antibiotika na bakterie. Má likvidovat nádorové buňky.

Server Wired.com připomíná, že senzační zpráva o léku na rakovinu není první v posledních dekádách. Například už v roce 1998 deník The New York Times oznamoval konečné vítězství vědy nad rakovinou do roku 2000.

Nestandardní postup

Izraelští vědci dosud své výsledky nepublikovali v renomovaném vědeckém časopise. To je zavedený postup, než se začne s klinickými zkouškami s pacienty, které trvají několik let. Zakladatel firmy AEBi Ilan Morad přiznal, že firma nepublikovala výsledky svých pokusů, protože nemá dostatek financí.

V minulosti často slibné výsledky léku proti rakovině na laboratorních zvířatech zhatily testy na lidech. Míra úspěšnosti onkologických léků, které se nakonec dostanou na trh, činí 3,4 procenta.

Odborník na léčbu rakoviny Benjamin Neel z newyorského Perlmutter Cancer Center důrazně odsoudil optimistické zprávy vedoucí k „rychlé a levné“ léčbě případů rakoviny. „Toto tvrzení je pravděpodobně další v dlouhé řadě falešných, nezodpovědných a krutých slibů pro pacienty s rakovinou,“ zdůraznil. Neel tvrdí, že rakovinu nelze vyléčit jedním univerzálním lékem.

Časopis Forbes zveřejnil příspěvek kanadské lékařky Victorie Forsterové, která prodělala leukémii jako dítě. Podílí na výzkumu léčby rakoviny a tvrdí, že není možné jedním preparátem onkologické onemocnění vyléčit. Lidé by neměli tomuto druhu zpráv věřit.

Wired šíření zjednodušujících zpráv jednoznačně odsuzuje s tím, že vyvolávání falešných nadějí u pacientů, kteří umírají, je nemorální.

Dále čtěte: