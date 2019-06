Mayová končí, trable nikoli

Theresa Mayová podlehla neodvratnému a oznámila, že 7. června coby britská ministerská předsedkyně skončí. Spustila tím souboj o křeslo šéfa partaje i kabinetu. Na jeho osobě bude záležet, jak, v jakém stavu a jestli vůbec se britský ježek z klece brexitu dostane. Vyhlídky nejsou dobré.

Poziční boj probíhá již nejméně od chvíle, kdy bylo zřejmé, že Mayová nedokáže zemi z Unie vyvést podle plánu, tedy 29. března. Teď již běží souboj naostro. Pravidla Konzervativní strany stanoví, že nejpozději do 14. června musejí všichni uchazeči o nájem skromného domu v Downing Street 10 svoji kandidaturu oficiálně zaregistrovat.

Pak nastane proces postupné eliminace uchazečů; každé kolo hlasování uvnitř parlamentního klubu eliminuje nejslabšího z nich, dokud nezbydou dva. O konečném vítězi souboje pak rozhodnou členové strany, tedy zhruba sto tisíc nejkovanějších konzervativců, co jich Británie má.

Poslanci budou při výběru mít na srdci dvě věci. Od nového šéfa očekávají, že agonii brexitu tak či onak ukončí. V parlamentním klubu mají zastánci ochodu z Unie mírnou převahu nad přívrženci setrvání v ní; většina z nich však je proti „tvrdému“ brexitu, tedy bez dohody s Bruselem o dalších vztazích (především obchodních). Naneštěstí právě to je varianta, k níž se nejčastěji kloní řadoví členové strany.

Druhou stránkou věci je boj s konkurenčními stranami v čele s Brexit Party Nigela Farage, jež je podle výsledků eurovoleb momentálně nejsilnější britskou partají (více čtěte v článku na str. 26). Nový boss toryů bude mít za úkol zastavit odliv euroskeptických voličů právě k Farageovi.

Kombinace dvou uvedených požadavků staví do role jasného favorita Borise Johnsona. Do vytouženého křesla usedne – on, nebo někdo jiný – zhruba v půli července. Mezitím však Britům ubíhá čas. Posledního října má vypršet lhůta, do které musí Westminster brexit vyřešit.

