Mayová potvrdila konec. Odstoupila z pozice lídra Konzervativní strany

Mayová byla hlavní tváří Konzervativní strany od července 2016. To, že dnešek bude jejím posledním dnem v této roli, oznámila před dvěma týdny, když ztroskotal její čtvrtý pokus o ratifikaci dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Svůj dnešní krok Mayová podle všeho nebude veřejně komentovat.

Britskou vládu Mayová povede až do konce volby nového stranického lídra, která má skončit v týdnu od 22. července. Za favorita nadcházejícího souboje je nyní považován exministr zahraničí Boris Johnson, nemalé šance mají také současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, ministr životního prostředí Michael Gove a bývalý ministr pro brexit Dominic Raab.

Prohlášení Výboru 1922 bylo zároveň výzvou pro všechny uchazeče, aby podali přihlášky do voleb, na což budou mít prostor v pondělí od 10:00 do 17:00 britského času (11:00 až 18:00 SELČ). Krátce na to by měl být oficiální seznam kandidátů zveřejněn. Momentálně hodlá o post lídra strany usilovat 11 konzervativců.

Přihlášku každého zájemce musí podpořit osm konzervativních poslanců. Volba jako taková začne 13. června, kdy začne série hlasování na úrovni poslanců. Tento proces zúží pole kandidátů na finální dvojici, mezi níž se bude v poslední fázi rozhodovat členská základna strany.

Boris Johnson zahájil premiérskou kampaň. Slíbil brexit do konce října

Čtěte také: