Blíží se konec. Mayová v pátek rezignuje, píše britský tisk

„Mayová byla nakonec zahnána do kouta, když se ministři přidali ke vzbouřencům z řad konzervativců kvůli její nabídce týkající se usnadnění možnosti druhého (brexitového) referenda,“ napsal deník The Times. Dnes Mayová podle něj nerezignuje, protože ve Spojeném království se konají volby do Evropského parlamentu. V nich vládní Konzervativní straně hrozí nejhorší volební porážka v historii, napsal web Independent.

Několik britských listů na titulních stranách přineslo fotografii Mayové odjíždějící ze středečních jednání se slzami v očích. Bulvární deník The Sun nazval premiérkou „Tearesou“ - podle anglického výrazu pro slzy (tears).

„Theresa Mayová čelí neúprosné volbě mezi dvěma možnostmi: odejít, nebo být z Downing Street vypakována svou vlastní stranou,“ uvedl The Guardian. List The Times s odvoláním na své zdroje píše, že Mayová rezignaci oznámí v pátek.

Bulvární Daily Express se táže, „kolik toho Mayová může ještě vydržet“, a očekává její poslední vystoupení. The Daily Telegraph shrnul situaci titulkem „Mayová v obležení v čísle 10, Leadsomová rezignovala a kabinet se vzbouřil“. Odkazoval tak na středeční demisi členky vlády Andrey Leadsomové, jež za kabinet vytvářela agendu dolní komory parlamentu.

Mayovou list popisuje jako „soucit budící premiérku, která sedí ve svém bunkru na Downing Street“ a v poměrně tvrdém komentáři ji označuje za „squatterku v čísle 10“. Deník rovněž soudí, že premiérka postrádá důstojnost.

List The Times se spokojil s konstatováním holých faktů a jeho titulek hlásá, že „Mayová se chystá po revoltě kabinetu k odchodu“. Všímá si také, že Leadsomová byla 36. členkou vlády, která za úřadování Mayové rezignovala. Mayová stojí v čele kabinetu od roku 2016.

Deník Financial Times píše, že působení Mayové jako premiérky se chýlí ke konci vzhledem k povstání v kabinetu kvůli brexitu. Demisi Leadsomové list označuje za „další ránu křehkému vůdcovství Mayové“. Podle komentátora televize ITV Roberta Pestona jednou bude Leadsomová „považována za tu, kdo Mayové zasadil ránu z milosti“.

