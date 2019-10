Johnson poslal dopis požadující odklad brexitu, ale nepodepsal ho

Tusk na twitteru dopis dále nekomentoval, ale uvedl, že na jeho základě zahájí konzultace se zeměmi EU.

Dopisy následují poté, co britská Dolní sněmovna neschválila návrh dohody o brexitu. Sněmovna poměrem 322 hlasů ku 306 odhlasovala pozměňovací návrh, podle něhož se s definitivním schválením brexitové dohody musí počkat, dokud její obsah nebude převeden do britského práva.

Tím pádem vstoupil do hry zákon z minulého měsíce, který stanovuje, že vláda musí požádat o tříměsíční odklad brexitu, pakliže do dnešního data parlament neschválí „rozvodovou“ úmluvu, případně odchod z EU bez dohody.

Johnson byl vždy proti odkladu brexitu a po dnešním neúspěchu ve sněmovně prohlásil, že o odsunutí termínu vyjednávat nebude a že příští týden bude pokračovat ve snaze ratifikovat svou dohodu.

Podle BBC a The Sunday Times je odeslaná žádost o odklad nepodepsanou fotokopií textu dopisu, jak je uveden ve zmíněném zákoně. Doprovází ho dopis podepsaný premiérem uvádějící, že odklad brexitu by byla chyba. Podle dosavadních záměrů Británie i EU by brexit měl nastat 31. října.

Johnson v podepsaném dopise vyjádřil přesvědčení, že se celý proces podaří do 31. října dokončit. „Mnozí z těch, kteří dnes hlasovali proti vládě, naznačili, že novou dohodu a její bezodkladnou ratifikaci podporují,“ uvedl Johnson v listu, jehož kopii zveřejnil na twitteru Tim Shipman z listu The Sunday Times.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

„Od té doby, co jsem se stal premiérem, jsem zdůrazňoval, a dnes jsem to v parlamentu zopakoval, že další průtahy by poškodily zájmy Británie a našich partnerů v EU a vztahy mezi nimi. Musíme tento proces dokončit, abychom mohli přejít k další fázi a vybudovat nový vztah,“ dodal britský premiér.

„Johnsonovo dětinské odmítnutí dokonce i podepsat dopis (s žádostí o odklad brexitu) potvrzuje, čeho jsme se vždy obávali, že Johnson se se svou arogancí domnívá, že stojí nad zákonem a nad odpovědností“, podotkl ve své reakci zveřejněné na twitteru labouristický předák John McDonnell.

