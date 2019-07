Smrtící koktejl pro Británii: Johnson, brexit a skotský nacionalismus

Současná podoba Spojeného království, která vydržela více než tři sta let, je v ohrožení. Myslí si to bývalý labouristický premiér Gordon Brown, jenž byl rovněž dlouhá léta ministrem financí ve vládách Tonyho Blaira. Pokud se stane novým lídrem konzervativců a zároveň premiérem Boris Johnson, může to vést k většímu napětí mezi Skotskem a Londýnem. Skotové jsou většinově proti vystoupení Británie z Evropské unie, naopak Johnson se nebojí ani odchodu bez dohody.

Skotský rodák Brown napsal, že antievropský konzervatismus bývalého starosty Londýna je na severu ostrovů vnímán jako protiskotský prostoj. Johnsonovy názory navíc mohou ve spojení s extrémním nacionalismem Skotské národní strany, jež chce opustit britskou měnu a britský jednotný trh, přispět v době jednání o brexitu až k rozpadu země.

Johnson v čele britské vlády si podle Browna neodpustí antiskotské poznámky, které trousí celé dvě dekády strávené v politice. Spory mezi konzervativci a skotskými nacionalisty jsou přitom podle Browna nedůležité například ve světle toho, že počet úmrtí v důsledku užívání drog je ve Skotsku nejvyšší z celé EU.

Samotný Johnson je ve Skotsku vnímán více negativně než v ostatních částech království. Na severu Británie mu nedůvěřuje 62 procent respondentů, což je o čtyři procentní body více, než je průměr v celé Británii, napsal deník The National, jenž podporuje nezávislost Skotska.

Předsedkyně Skotské národní strany Nicola Sturgeonová dlouhodobě kritizuje odchod Británie z EU, podle ní výrazně poškodí místní ekonomiku. Odchodu by se mělo zabránit konáním druhého referenda.

Britská média také spekulují o tom, že Johnson nepojede ve funkci premiéra na návštěvu Edinburghu, jak to udělala jeho předchůdkyně Theresa Mayová v prvních 48 hodinách po nástupu do funkce. Skotský labouristický poslanec Ian Murray zdůraznil, že Johnson ztratil jakoukoliv důvěryhodnost poté, co v kampani před brexitem používal lživé argumenty a také se nezastal britského velvyslance ve Spojených státech, který v tajné depeši kritizoval Trumpa.

