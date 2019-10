Johnsonova další prohra. Britští poslanci odložili dohodu o brexitu

Premiér Boris Johnson nicméně prohlásil, že on sám o ničem takovém se zbytkem Evropské unie jednat nebude. „Nebudu s EU dojednávat odklad a ani nejsem ze zákona nucen tak učinit,“ řekl poslancům po hlasovací porážce.

„Řeknu našim přátelům a kolegům v EU to samé, co jsem říkal všem ostatním za posledních 88 dní, co sloužím jako předseda vlády. Že další zdržení by bylo špatné pro tuto zemi, špatné pro Evropskou unii a špatné pro demokracii,“ pokračoval Johnson. Jako nejlepší možnost označil odchod Británie z EU 31. října na základě podmínek vyjednaných jeho vládou. Ta příští týden předloží legislativní opatření pro ratifikaci „rozvodové“ dohody.

Podle zákona schváleného v září musí britská vláda ještě dnes poslat Evropské unii dopis žádající o tříměsíční odklad brexitu, pokud do dneška nebude schválená dohoda o brexitu.

Velká listopadová Corbynova revoluce: labouristé chtějí rozdávat podle socialistického vzoru Šéf labouristů Jeremy Corbyn ( Autor: čtk )

Pozměňovací návrh, který naboural plány Johnsona a jeho vlády, předložil ještě donedávna konzervativní poslanec Oliver Letwin. Ten tvrdí, že jeho cílem bylo zabránit scénáři, kdy by po dnešním schválení podmínek brexitu Británie stejně na konci měsíce odešla z EU bez dohody, protože by do té doby příslušný ratifikační zákon neprošel všemi fázemi legislativního procesu. Pakliže by dnes poslanci dohodu podpořili, zákon o odkladu brexitu by nevstupoval do hry.

Podle lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna se Johnson po dnešním vývoji musí tomuto zákonu podřídit. Šéf hlavní opoziční strany premiéra vyzval, aby svá slova přehodnotil. Dolní sněmovna se podle něj jasně vyslovila proti brexitu bez dohody.

