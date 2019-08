Brexit vyžene ceny potravin v Británii o pětinu. Lékaři se obávají zhoršení zdraví obyvatel

Zachovejte klid, pokračujte v práci a připravte se na brexit. V takovém duchu se Spojené království přibližuje termínu 31. října, kdy by země pod vedením Borise Johnsona měla odejít z EU i bez dohody.

Každopádně Britové, ať už s odchodem souhlasí nebo ne, si výrazně připlatí za potraviny. Z analýzy statistiků z univerzity Warwick a Bristol vyplývá, že ceny potravin v případě divokého brexitu vzrostou o 22,5 procenta.

To by znamenalo, že si týdně obyvatelé ostrovů připlatí za jídlo 13 liber (370 korun). Průměrné náklady na týdenní nákup potravin vzrostou z 58 na 71 liber. Ročně by se mělo jednat o částku 675 liber (19 200 korun).

Jaké potraviny zdraží po tvrdém brexitu nejvíce? Mléko, sýry, vejce +23 % Maso +22 % Cukr, marmelády +19 % Tuky a oleje +18 % Ovoce +16 % Zelenina +9 % Ryby +5 %

Zdražení povede k tomu, že větší počet domácností bude trpět nedostatkem pestré a výživné stravy a projeví se to i vyššími náklady na zdravotnictví v důsledku méně kvalitní stravy.

Studie zahrnuje předpovědi odborníků z potravinářství, maloobchodu, zemědělství, ekonomie, statistiky. Také britská vláda se připravuje na scénář, že se potraviny po odchodu z EU zdraží, jak napsal deník The Sunday Times.

V týdnech po brexitu se může snížit i jejich dostupnost v nastalém chaosu. Spojené království importuje třetinu potravin ze zemí Evropské unie. Například špenát a olivy jsou dováženy výhradně z EU.

Zvýšení cen bude způsobeno uvalením cel na dovážené jídlo, ke kterému musí země přikročit podle pravidel Světové obchodní organizace, jíž je členem. Sazba je v průměru 22 procent. Část obyvatelstva se na odchod z evropského svazku připravuje nákupem potravin, toaletního papíru a léků do zásoby.

Nejčernější scénáře počítají i s tím, že si brexit vyžádá oběti na životech způsobené vyšším počtem infarktů a mozkových mrtvic, způsobených konzumací levnějšího a méně zdravého jídla, varoval web Quartz s odkazem na studii lékařů v British Medical Journal. V letech 2021 až 2030 by mohlo zemřít na tyto nemoci v Británii celkově o 12 400 lidí více.

