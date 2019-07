Britský velvyslanec v USA po úniku protitrumpovských depeší odstoupil

Darroch své rozhodnutí podle agentury Reuters zdůvodnil tím, že je pro něj nemožné velvyslanecký úřad dále zastávat. Trump v posledních dnech na Darrocha opakovaně na twitteru útočil, nazval ho mimo jiné velkým hlupákem a nabubřelým bláznem a prohlásil, že s ním Spojené státy již nebudou jednat.

Obsah diplomatických depeší, který zveřejnil nedělník Mail on Sunday, vyvolal na obou stranách Atlantiku kritické reakce. Darroch za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je „nestabilní“ a „neschopný“ a že nevěří v možnost zlepšení jeho vlády.

Darroch opouští velvyslanecký úřad předčasně, jmenován byl totiž do konce letošního roku. V rezignačním prohlášení poděkoval všem v Británii i v USA, kteří ho v posledních obtížných dnech podpořili. Darrocha se zastala britská vláda včetně ministra zahraničí Jeremyho Hunta a premiérky Theresy Mayové, ač uvedli, že se s velvyslancovými názory neztotožňují. Vládní představitelé nicméně zdůrazňovali, že úkolem velvyslance je předávat do Londýna upřímné informace.

Končící premiérka Mayová při dnešních interpelacích v dolní komoře parlamentu označila Darrochovo rozhodnutí opustit velvyslaneckou pozici za politováníhodné. „Spojenému království sloužil celý život a za to mu dlužíme obrovskou vděčnost,“ řekla. Dodala, že s odcházejícím velvyslancem dnes ráno mluvila. Zatím není jasné, zda nového ambasadora v USA vybere ona nebo nový premiér, který by ji měl vystřídat už za dva týdny.

V médiích je Darrochův odchod spojován i s úterním vyjádřením možného nástupce Mayové Borise Johnsona, který ve večerní televizní debatě s Huntem několikrát odmítl odpovědět na otázku, zda by po případném nástupu do Downing Street velvyslance ponechal ve funkci. Zdroje z Darrochova okolí řekly britským novinářům, že diplomat rozhodnutí učinil právě po zhlédnutí televizního duelu. Podle konzervativního poslance a Huntova náměstka Alana Duncana Johnson washingtonského velvyslance „nechal na holičkách“.

Bývalý londýnský starosta ale dnes v reakci na Darrochovu rezignaci vinu za vývoj svaloval na osobu, která vypustila do médií citlivé depeše. Darrocha označil za skvělého diplomata. „Není správné, aby byly kariéry a vyhlídky státních zaměstnanců zatahovány do politických debat,“ citovala Johnsona agentura Reuters.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...