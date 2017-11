Jiří Hynek: bezpečnost především

Kandidát na prezidenta strany Realisté Jiří Hynek se narodil 20. prosince 1960 v Ústí nad Labem. V roce 1988 dokončil studium oboru matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Hynek působil jako vývojový pracovník v Tesle Kolín, v roce 1990 ale spoluzaložil firmu na software a ekonomické poradenství a už od roku 1992 zastával významné manažerské pozice. Byl například generálním ředitelem Karlovarského porcelánu nebo předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Praga. Šéfoval rovněž ve státním podniku VOP-026 Šternberk či Správě základních registrů.

V současné době je prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP), která sdružuje zbrojařské firmy. V čele asociace stojí od roku 2011.

Jiří Hynek, který v roce 2008 získal od náčelníka Generálního štábu armády Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, je podruhé ženatý a má čtyři děti.

Hynkův program

Jeho prezidentskou kandidaturu představili Realisté v srpnu, v polovině října pak Hynek oznámil, že kandidaturu podal u ministerstva vnitra. K 26. říjnu měl podporu 29 poslanců ze sedmi stran.

Ve funkci hlavy státu by se snažil být vyslancem českého průmyslu v zahraničí, prosazoval by národní zájem a jeho prioritou by byla bezpečnost. Hynek podporuje členství České republiky v NATO, nesouhlasí naopak s přijetím eura. Evropská unie (EU) se podle něj musí změnit, pokud se nechce rozpadnout.

O přijímání uprchlíků musí podle Hynka rozhodovat vláda na základě „národního zájmu“, migrační kvóty odmítá. „Když si sem budeme chtít někoho pozvat, tak si ho sem pozveme,“ řekl. EU by měla pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, nejsou bezpečnostním rizikem a jsou pro společnost přínosem.

Byl ústeckým lídrem Realistů v říjnových sněmovních volbách, ve kterých ale nová strana skončila až na 13. místě (0,71 procenta hlasů).

Hynek vede českou delegaci v průmyslovém poradním orgánu NATO (NIAG - NATO Industrial Advisory Group), působí také v lektorském týmu vysoké školy CEVRO Institut.

