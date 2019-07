ČSSD trvá na jmenování Šmardy. Hamáček dostal mandát ukončit vládní spolupráci s ANO

Staněk podal demisi v květnu, prezident Miloš Zeman ji však nepřijal. Premiér Andrej Babiš poté na žádost ČSSD požádal o odvolání ministra, kterému podle ústavy hlava státu musí vyhovět. Prezident až minulý týden uvedl, že Staňka odvolá k 31. červenci, zároveň se ale opakovaně vyjádřil skepticky k nominaci Šmardy. ČSSD několikrát zopakovala, že pokud by nemohla rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšle, ztratí její vládní angažmá smysl.

Dnes předsednictvo ČSSD nominaci Šmardy velkou většinou potvrdilo. Vyzvalo také Babiše, aby v souladu se svými ústavními právy a s koaliční smlouvou zajistil respektování nominace na ministra kultury.

Hamáček si nemyslí, že by ČSSD zůstala ve vládě, pokud by se Šmarda nestal ministrem kultury. Předsednictvo ho dnes pověřilo, aby vedl jednání o řešení situace, a dalo mu plnou kompetenci rozhodnout o případném ukončení vládního angažmá. Ministři za ČSSD mají podat demise, pokud je o to Hamáček požádá. Podle koaliční smlouvy s ANO by to znamenalo konec vlády.

Šmarda předpokládá, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, Hamáček vyzve ministry ČSSD k podání demise. Staněk ale po jednání předsednictva uvedl, že si není jistý, zda bude 31. července znát svého nástupce.

Na jednání předsednictva krátce vystoupil i Babiš, který zdůraznil úspěšnost společného vládního projektu s ANO. Lidé si podle něj nepřejí destabilizaci, předčasné volby by poškodily Česko. Představitelé ČSSD vnímali Babišovo vystoupení na předsednictvu jako vstřícné gesto.

Premiér po jednání předsednictva ČSSD uvítal, že se strana rozhodla ve vládě pokračovat. Je přesvědčen, že sám pro to udělal maximum. V nejbližších dnech se chce sejít s Hamáčkem a dohodnout se na dalším postupu.

Pražský hrad se k dnešnímu rozhodnutí předsednictva ČSSD odmítl vyjádřit, stejně jako k tomu, jak bude prezident nyní postupovat a zda přijme premiéra. Podle Vojtěcha Filipa, jehož KSČM menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, se sociální demokracie snaží do záležitosti víc angažovat Babiše, postup podle něj neodpovídá koaliční smlouvě ani jednáním u Zemana.

Podle pravicové opozice se dneškem nic nevyřešilo. Stejný názor má i SPD, podle ní se ČSSD zuby nehty drží vlády a nynější situace paralyzuje činnost kabinetu.

Usnesení předsednictva ČSSD Předsednictvo ČSSD:



- konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury vlády České republiky;



- plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury vlády České republiky;



- vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury;



- vyjadřuje plnou podporu předsedovi ČSSD k jednáním o vyřešení situace ve vládě a konstatuje, že předseda ČSSD, po projednání v Grémiu, má plnou kompetenci k přijetí rozhodnutí o řešení vládního angažmá ČSSD, včetně jeho ukončení;



- vyzývá ministry za ČSSD, aby podali demise na funkce člena vlády ČR ve chvíli, kdy je o to předseda ČSSD požádá.

