Babiš volá po konstruktivním řešení vládní krize. Sociální demokraty přesvědčoval deset minut

Z komentářů členů předsednictva při příchodu na jednání plyne, že menší vládní strana spíš kabinet neopustí, předsedu Jana Hamáčka by měla vybavit mandátem pro další vyjednávání.

Jednání grémia a předsednictva ČSSD se dnes konalo souběžně se zasedáním vlády. Ve Strakově akademii tak ministry sociální demokracie nahradili náměstci. Jednání skončilo před 15:00, do Lidového domu dorazil předseda vlády po 15:30 a strávil tam necelou čtvrthodinu. Babiš ve svém vystoupení řekl, že podporuje současný vládní projekt.

Babiš při odjezdu z Lidového domu novinářům řekl, že doufá v konstruktivní řešení. „Debata nebyla, já byl vyzván (Hamáčkem), abych promluvil, to jsem udělal,“ řekl Babiš.

Na jednání ČSSD Babiš konstatoval, že vládní projekt ANO a ČSSD je úspěšný. „I když občas máme nějaké konflikty ohledně rozpočtu. Lidé si nepřejí nějakou destabilizaci, pád vlády nebo předčasné volby by byly pro naši zemi špatně, máme před sebou hodně úkolů,“ uvedl Babiš. Připomněl, že Zeman přislíbil ke konci měsíce odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). „Teď je třeba dořešit tu nominaci (Michala Šmardy),“ dodal.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který by se podle představ strany měl stát Staňkovým nástupcem v čele ministerstva kultury, novinářům řekl, že by mohlo předsednictvo vybavit silným mandátem Hamáčka. Předseda by dostal možnost přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD včetně odchodu z vlády. K dispozici by mohl mít demise všech ministrů strany.

