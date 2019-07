Brabec a Vojtěch věří, že ČSSD ve vládní koalici setrvá

Brabec se domnívá, že není důvod, aby sociální demokracie z vlády odešla. „Kolegové prosadili spoustu ze svého volebního programu zatím v této vládě a věřím, že i tohle nějakým způsobem vezmou v úvahu. Ale je to už opravdu na nich. Myslím, že nebudeme ani přemlouvat, ani rozmlouvat. Myslím, že členové předsednictva s nějakým stanoviskem už přijedou,“ řekl Brabec.

Podle Vojtěcha je zachování nynější koalice nejlepší variantou pro udržení stability země. „Myslím, že nikdo nechce nestabilitu. Tato vláda v konečném důsledku funguje, nevidím důvod, proč ji nějak zásadně rozbíjet. Můj osobní názor a moje přání je, aby vláda pokračovala tak, jak v současné době funguje,“ řekl.

„Domnívám se, že vláda má velmi dobré výsledky, ať už v oblasti ekonomiky, vědy, sociálního zabezpečení. Když se podíváme na to, co jsme slíbili a co se naplňuje, jsem přesvědčen, že jak ANO, tak ČSSD si dokázaly uhrát velmi dobré výsledky, velmi dobré body,“ řekl ministr průmyslu Karel Havlíček po jednání vlády. Podle něj to tak vnímá i většina obyvatel. Lidé posuzují vládu spíše podle výsledků, než podle jmen, míní. Také podle ministra průmyslu by tedy vláda měla pokračovat.

Setrvání ve vládě podmiňuje ČSSD tím, že v čele ministerstva kultury nahradí Antonína Staňka (ČSSD) místopředseda strany Michal Šmarda. Prezident Miloš Zeman na páteční schůzce s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem uvedl, že je připraven k 31. červenci ministra kultury odvolat. Ohledně nominace jeho nástupce chce počkat na rozhodnutí předsednictva, neslíbil ale, že ho bude respektovat.

Vojtěch připustil, že to, že se výměna ministra kultury protahuje, není ideální. Koná se podle něj ale celá řada jednání a premiérovi Andreji Babišovi (ANO) záleží na tom, aby se situace vyřešila. To, že Zeman zmínil konkrétní termín odvolání Staňka, považuje Vojtěch za posun.

