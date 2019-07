Zemanova nečinnost ohledně Staňka je proti ústavním pořádkům, říká Rychetský

Nečinnost prezidenta Miloše Zemana, který ani po měsíci nerozhodl o návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), není podle něj v souladu s ústavním pořádkem.

„To není založení pravomoci prezidenta, to je založení povinnosti prezidenta,“ poznamenal Rychetský ke zmíněnému článku ústavy v ČRo Plus.

Otázku, zda Zeman v této chvíli už překročil onu podmínku „bez zbytečného odkladu“, Rychetský odmítl odpovědět vzhledem k tomu, že by ji mohl řešit Ústavní soud v případě podání takzvané kompetenční žaloby. Dosud nikdy se ale premiér na Ústavní soud v otázce odvolání ministra neobrátil, neexistuje tedy žádný precedens.

Pokud by Ústavní soud musel vyložit, co znamená bez zbytečného odkladu, nebylo by podle Rychetského rozhodnuto stejně jednou provždy - vždy by záleželo na okolnostech dané situace. „Slova bez zbytečného odkladu se nedají interpretovat v obecné rovině hodinami, dny, týdny nebo měsíci. Je třeba je vždy posoudit podle okolností konkrétní kauzy a zvažovat, zda existoval důvod pro zpožděné rozhodnutí. Je třeba je vždy posoudit podle okolností konkrétní kauzy a zvažovat, zda existoval důvod pro zpožděné rozhodnutí,“ řekl Respektu.

Zatímco demisi ministra prezident republiky přijmout nemusí, což se v případě Staňkovy rezignace také stalo, návrh na odvolání ministra podle Rychetského i podle ústavních právníků přijmout musí. „Absolutním pánem vlády je premiér a premiér má, dá se říci, neomezenou kompetenci, koho si prostřednictvím prezidenta do vlády nominuje a koho prostřednictvím prezidenta z vlády odstraní,“ zdůraznil šéf Ústavního soudu takzvaný kancléřský princip české ústavy.

Otálení Zemana není podle něj v souladu s ústavním pořádkem. „Vím, že je (Zeman) nečinný… A ta nečinnost není v souladu s ústavním pořádkem,“ řekl Rychetský v rozhlase. Právě fakt, že ústava neukládá v této věci prezidentovi žádnou lhůtu, čím argumentuje Zeman, podle Rychetského znamená, že hlava státu nemá prostor pro úvahy a má tuto povinnost splnit bez zbytečného odkladu. „V tomto bodě je ústava nekompromisní,“ dodal.

