Evropské dotace budou směřovat spíše do infrastruktury, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) Autor: čtk

Maximum z příštího období evropských dotací, které bude v letech 2021 až 2027, by mělo v České republice směřovat do infrastruktury, řekla to ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Obcím mnohde chybí i základní infrastruktura jako kanalizace nebo obchvaty. Neznamená to ale podle ní úplné ignorování takzvaných měkkých projektů zaměřených například na vzdělávání nebo inovace.