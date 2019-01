Čína se snaží žehlit obchodní spory s USA. Nabízí razantní zvýšení dovozu

Přebytek Číny v bilaterálním obchodu loni činil 323 miliard dolarů. Zdroje Bloombergu uvedly, že hodnota ročního dovozu zboží z USA do Číny by měla podle návrhu přesáhnout do roku 2024 jeden bilion dolarů (22,4 bilionu korun).

V obchodní válce Spojených států a Číny teď trvá 90denní příměří. Na něm se dohodli americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na začátku prosince na summitu 20 největších ekonomik světa G20 v Buenos Aires.

List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje ve čtvrtek napsal, že američtí představitelé zvažují částečné nebo úplné odstranění cel na dovoz z Číny, aby uklidnili finanční trhy a aby Peking v jednáních o vzájemném obchodu přiměli k větším ústupkům. Autorem návrhů je americký ministr financí Steven Mnuchin, obchodní zmocněnec Robert Lighthizer má ale vůči němu výhrady, poznamenal WSJ. V jednáních ale zatím nebylo dosaženo žádného hmatatelného pokroku a jeho výsledek nelze předvídat.

Spojené státy a Čína chtějí obchodní spor vyřešit do 1. března. Pokud se to nepodaří, hodlá Washington zvýšit cla na dovoz zboží z Číny v roční hodnotě 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun) na 25 procent z nynějších deseti procent. Vyšší cla by mohla mít negativní dopad na americké dovozce a ještě více poškodit už tak oslabující čínskou ekonomiku.

Čtyři modernizace po čtyřiceti letech. Pragmatismus změnil Čínu v globální mocnost

Nabídku, kterou Čína učinila během rozhovorů s americkými činiteli v Pekingu počátkem ledna, americká delegace podle zdrojů agentury Bloomberg přijata s nedůvěrou. Podle ekonomů bude obtížné obchodní nerovnováhu napravit, protože se na ní do značné míry podílí poptávka po čínských produktech v USA.

Není to přitom poprvé, co se Čína snaží nabídkou zvýšení dovozu vyřešit patovou situaci v jednáních s americkými činiteli. Loni v květnu prezident Donald Trump odmítl soubor opatření, která měla snížit deficit amerického obchodu s Čínou.

Tím, že Čína zvýší dovoz z USA, může svůj obchodní spor s Washingtonem řešit na úkor zhoršení nerovnováhy s jinými zeměmi, upozornil Tom Orlik z Bloomberg Economics. Kromě toho - důležitější než konečná částka může být to, jakých produktů se nabídka vyššího dovozu týká. Čínská praxe je podle Orlika taková, že Peking zahajuje obchodní jednání nabídkou vyššího dovozu technologií.

Není ale zcela jasné, zda má nabídka Pekingu šanci na úspěch, a dokonce ani to, zda je v praxi proveditelná. Američtí vyjednavači se zaměřují také na další záležitosti, jako je údajné porušování práv duševního vlastnictví a státní podpora průmyslu, a to jsou mnohem větší problémy, upozorňuje Bloomberg.

