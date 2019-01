Obchodní jednání mezi USA a Čínou skončila, Peking nakoupí americké výrobky

Náměstek amerického ministra zemědělství Ted McKinney, který má na starosti obchod a zahraniční zemědělské záležitosti, uvedl, že americká obchodní delegace se vrátí do USA po „několika dobrých dnech“. „Myslím, že to šlo dobře. Bylo to pro nás dobré,“ řekl novinářům v hotelu, bližší informace však neposkytl.

Jednání, které začalo v pondělí, bylo prvním osobním setkáním představitelů obou zemí poté, co se americký prezident Donald Trump a čínský Si Ťin-pching dohodli v prosinci na 90denním příměří v obchodní válce. Původně dvoudenní jednání bylo prodlouženo po signálech pokroku v několika oblastech, včetně nákupů amerických zemědělských a energetických komodit a možnosti většího napojení na čínské trhy.

Zdroje obeznámené s jednáním agentuře Reuters v úterý řekly, že obě strany dále rozdělují čínské strukturální reformy, které požaduje Trumpova vláda a které mají ukončit to, co americká strana označuje za krádeže a nucený přesun amerických technologií. Také není jisté, jak Peking bude dodržovat své sliby.

Čtyři modernizace po čtyřiceti letech. Pragmatismus změnil Čínu v globální mocnost

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody do 2. března, Trump slíbil, že bude pokračovat se zvyšováním cel na čínské zboží, jehož hodnota dovozu dosahuje 200 miliard dolarů (4,5 bilionu korun) na 25 procent z nynějších deseti procent. V úterý však Trump na twitteru uvedl, že jednání s Čínou pokračují velmi dobře.

Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. ledna 2019

Čínský státní list China Daily napsal, že Čína má zájem o ukončení obchodního sporu se Spojenými státy, ale nehodlá dělat nesmyslné ústupky a případná dohoda musí zahrnovat kompromisy na obou stranách.

