Soupeřka pro Trumpa: o prezidentskou funkci bude bojovat liberálka Gabbardová

Sedmatřicetiletá Gabbardová ohlásila kandidaturu v interview na stanici CNN. Gabbardová je prvním hinduistickým zákonodárcem zvoleným do Kongresu a také jeho prvním členem narozeným na území Americké Samoy. Do školy chodila ve státech New Hampshire a Iowa. Napsala paměti, které mají vyjít v květnu. V centru její kampaně budou stát „otázky války a míru“.

Gabbardová, která je u demokratů populární zejména mezi liberály, se připojí k předpokládanému dlouhému pelotonu kandidátů této strany na prezidentskou funkci. Elizabeth Warrenová z Massachusetts vytvořila výbor, s jehož pomocí chce zjistit, zda se bude moci v roce 2020 o úřad šéfky Bílého domu ucházet. Nyní je na turné po těch státech unie, kde se budou demokratické primárky konat jako první.

Americké volební déjà vu: Sanders chystá velkou kampaň, kandidaturu zváží Kerry

Kalifornská senátorka Kamala Harrisová, newjerseyský senátor Cory Booker, newyorská senátorka Kirsten Gillibrandová, senátor za Vermont Bernie Sanders a rovněž bývalý viceprezident Joe Biden kandidaturu teprve zvažují. Očekává se, že své rozhodnutí sdělí v nadcházejících týdnech. Někdejší ministr bytové výstavby v administrativě bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy Julian Castro svou kandidaturu pravděpodobně ohlásí během dneška.

Kandidatura Gabbardové se neobejde bez kontroverzí. V roce 2016 totiž politička vzbudila nevoli mezi demokraty, když se setkala s prezidentem Donaldem Trumpem v době mezi jeho zvolením a nástupem do funkce. Pohoršení spolustraníků vyvolala i její tajná cesta do Sýrie, kde se setkala s prezidentem Bašárem Asadem, který je obviněn z válečných zločinů a genocidy. Vyjádřila pochybnost, zda byl Asad zodpovědný za chemický útok proti civilnímu obyvatelstvu, který zabil desítky lidí a který přiměl Spojené státy zaútočit na syrské letecké základny. Gobbardová řekla, že své cesty nelituje a že považuje za důležité setkat se s protivníky, pokud „upřímně prosazujete mír“.

Gabbardová byla jednou z předních členů Kongresu, která podporovala Sanderse v jeho kandidatuře proti Hillary Clintonové v demokratických primárkách v roce 2016.

Dále čtěte: