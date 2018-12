Americké volební déjà vu: Sanders chystá velkou kampaň, kandidaturu zváží Kerry

Současný americký prezident Donald Trump má dva roky před příštími prezidentskými volbami před svými potenciálními soupeři náskok. Na znovuzvolení už vybral přes 100 milionů dolarů, koncem září měl na svém volebním účtu k dispozici 35,4 milionu dolarů.

Demokratickou stranu ještě čeká dlouhý proces vybírání nejvhodnějšího kandidáta. Do boje se znovu chystá Bernie Sanders, který před minulými volbami skončil druhý v primárkách za Hillary Clintonovou.

Sanders si při primárkách získal obrovskou přízeň mladých voličů a po malých částkách nakonec zvládl pro svou kandidaturu vybrat velkou sumu. Demokratické straně nakonec jeho silná voličská základna uškodila. Mnoho jeho příznivců si osvojilo mantru „Bernie, nebo nic“ a při prezidentské volbě odmítli hlasovat pro Clintonovou.

O Sandersově opětovné kandidatuře se mluví prakticky od konce voleb v roce 2016, teď se však výrazně přiblížila. O víkendu se ve Vermontu, kde je Sanders už od roku 2007 senátorem, sešel jeho tým, který pro něj připravoval předchozí volební kampaň, a řešil další postup. Výsledek? Sanders do toho půjde znovu, naznačují jeho spolupracovníci.

„Tentokrát začne jako favorit, nebo jako jeden z favoritů,“ myslí si Jeff Weaver, Sandersův volební manažer z roku 2016. „Pokud bude kandidovat, tak rozjede mnohem větší kampaň,“ řekl britskému deníku Independent.

Proti Sandersovi ale kromě předchozí neúspěšné kandidatury hraje i jeho vyšší věk, v době příštích voleb už mu bude 79 let. „Jsou tady další lidé, kteří zvedli prapor a teď ho drží. Může to být Bernie, ale jsou tu i ostatní,“ říká Burt Cohen, bývalý senátor a Sandersův podporovatel. „Rozhodně už to není ‚Bernie, nebo nic‘,“ dodává.

Sandersovu pozici může ztížit i fakt, že řadu jeho nápadů, například zdravotní pojištění pro každého či minimální mzdu 15 dolarů, si přisvojili další potenciální kandidáti. Kromě senátorů Coryho Bookera či Kamaly Harrisové i Elizabeth Warrenová, která je dlouhodobě považována za jednu z nejvýraznějších kandidátek Demokratů. Senátorka za Massachusetts je vždy hodně slyšet při projednávání zásadních otázek vnitroamerické politiky.

V posledních měsících se v médiích spekuluje i nad jménem John Kerry. Neúspěšný kandidát z voleb v roce 2004, v nichž prohrál s Georgem Bushem, další pokus o dobytí Bílého domu nevyloučil. „Přemýšlím, jak z té otázky rychle utéct,“ řekl v žertu, když na svou případnou kandidaturu dostal dotaz během diskuze na Harvardově univerzitě na konci listopadu. „Nechci nic smést ze stolu. Neobíhám státy, ani si nepřipravuji žádnou půdu, ale ano, budu o tom přemýšlet,“ dodal už vážně někdejší ministr zahraničí.

Kerryho kandidatura by možná nejvíce potěšila jednoho muže – Donalda Trumpa. „To bych měl velké štěstí,“ napsal Trump na twitteru už na začátku září, když se spekulace o Kerryho kandidatuře objevily poprvé. Při té příležitosti připomněl Kerryho úlohu při zrodu jaderné dohody s Íránem, od které USA na Trumpův popud odstupují.

Nad možností vyzvat Trumpa přemýšlí i Joe Biden, který působil jako viceprezident za Baracka Obamy. O případné kandidatuře mluví otevřeně, definitivně se chce rozhodnout v lednu.

Zatím v ústraní se drží mediální magnát a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Podle komentátorů ale jeho poslední kroky, hlavně říjnové rozhodnutí znovu se stát členem Demokratické strany (střídavě byl už demokratem, republikánem i nezávislým), k rozhodnutí kandidovat směřují.

Jedním z nejvýraznějších kandidátů by byl komik a herec Al Frankeen. Kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování během tažení hnutí MeToo, které nakonec vedlo k jeho rezignaci na post senátora Minnesoty, je ale jeho kandidatura prakticky vyloučena. Příliš šancí se nedává ani Timu Kaineovi, viceprezidentskému kandidátovi z roku 2016, který patřil do týmu Hillary Clintonové.

