Hillary Clintonová a bývalý šéf kaváren Starbucks Schultz zvažují boj o Bílý dům

Bývalá americká první dáma, ministryně zahraničí a neúspěšná kandidátka v prezidentských volbách Hillary Clintonová se nevzdává myšlenky zapojit se napřesrok znovu do boje o Bílý dům. Uvedla to v neděli televize CNN s odvoláním na tvrzení přátel Clintonové, jimž se prý se svými záměry svěřila. Kandidaturu zvažuje také bývalý šéf kavárenského řetězce Starbucks Howard Schultz, a to jako nezávislý. Liberálně smýšlející podnikatel to potvrdil v rozhovoru s televizí CBS.