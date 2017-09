Jak zastavit oteplování: vesmírné zrcadlo a další šílené plány

Někteří bojovníci proti oteplování Země věří, že stačí nejíst hovězí maso, koupit si vůz Tesla a supernabíječku a střechu pokrýt solárními panely. Nemusí to ale stačit. Myslí si to například Peter Wadhams, šéf Polar Ocean Physics Group na britské univerzitě v Cambridge. Wadhams studuje padesát let ledovce a oceány, vedl přes 50 polárních expedic.

„Snižování emisí nebude stačit, abychom zabránili katastrofickým dopadům,“ míní. V jeho nové knize A Farewell to Ice (Rozloučení s ledem) připomenul několik teoretických a radikálních přístupů, jak ještě něco s oteplováním planety udělat.

Uhlíkové vysavače

Jak snížit koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře? Jednou z možností je odsávat z ovzduší skleníkové plyny, hlavně CO2. „Přímé zachycování oxidu uhličitého je něco, do čeho by měl celý svět investovat,“ tvrdí britský profesor. Podle něj se v tomto směru zatím dělá málo, protože civilizaci chybí pocit ohrožení a naléhavá potřeba oteplování řešit.

Lodě stříkající slanou vodu

Flotila lodí by mohla ve velkém rozprašovat slanou vodu z oceánů do atmosféry. Krystaly soli by odrážely v mracích sluneční svit a došlo by k ochlazení atmosféry. S tímto řešením přišli vědci ze skotské University of Edinburgh. Vhodné pobřeží s oblačností je u Kalifornie nebo podél Chile.

Podobný nápad měli vědci z univerzity v Oslu už v roce 2013. Autor studie Jón Egill Kristjánsson uvedl, že postup nemusí fungovat přesně tak, jak si vědci naplánovali, může mít i vedlejší účinky na klima. „Doufám, že geoinženýrství nebudeme muset využít, i když by mohlo fungovat, stále je to zoufalé řešení,“ řekl Kristjánsson.

Balóny ve stratosféře vypouštějí oxid siřičitý

Dalším bláznivým nápadem může být vystřelování kyseliny sírové a oxidu siřičitého do stratosféry pomocí balónů, letadel nebo raket. Takové aerosolové injekce by mohly podle Wadhamse pomoci odklánět sluneční paprsky od Země. Ale představují i riziko pro životní prostředí, protože mohou naopak ozonovou vrstvu poškodit více, než nyní skleníkové plyny.

Vesmírné zrcadlo

Astrofyzikové z americké Lawrence Livermore National Laboratory bádají nad použitím obrovského zrcadla, které by na oběžné dráze mohlo odklánět sluneční záření. U tohoto řešení se pozastavil i Wadhams. „Nikdo nepřišel s proveditelným projektem, který by takové zrcadlo sestrojil a dostal na oběžnou dráhu bez obrovských nákladů.“

