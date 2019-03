Češi, ropáci Evropy. Špinavější města má už jen Polsko

Nejvíce míst s nejhorší úrovní jemného polétavého prachu, což jsou částice menší než 2,5 mikrometru, má v zemích Evropské unie Polsko. Hned na druhém místě je Česko. Vyplývá to z největšího celosvětového srovnání kvality ovzduší Global Air Quality City Ranking 2018. Žebříček sestavuje švýcarská firma IQAir, která vyrábí čističky vzduchu.

V první stovce nejšpinavějších měst a obcí má Polsko 35 zástupců. Země je z velké části závislá na spalování uhlí, na energetickém mixu se podílí téměř čtyřmi pětinami.

Dokud budeme spalovat uhlí, situace se nezlepší

Česká republika má v tomto srovnání 31 měst a obcí. Následuje Itálie s 18 místy a Slovensko s 11 městy. „Výsledky celosvětového měření kvality vzduchu se dají shrnout do jediné věty. Dokud budeme spalovat uhlí a další fosilní paliva, nebudeme mít čisté ovzduší,“ komentoval žebříček tiskový mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek. Nejhůře se podle něj žije lidem z Mariánských Radčic v okrese Most, protože dýchají prach, jenž vzniká při těžbě hnědého uhlí v Lomu Bílina.

V České republice je podle žebříčku nejvíce znečištěná lokalita Veřňovice, část obce Dolní Lutyně u Bohumína. Je to třetí nejznečištěnější místo v EU. Největší česká města patří také k nejvíce znečištěným sídlům v rámci celé EU. Ostrava je na osmém místě, Brno na 77. místě. Praha zaujala 125 místo. V ročním průměru má 2,5krát horší vzduch než hlavní města Tallinn, Helsinky nebo Stockholm.

Nejvíce znečištěná místa v ČR (částice PM 2,5 v mikrogramech na metr krychlový)

Zdroj: AirVisual

Organizace Hnutí Duha upozornila, že nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde se spojuje vliv těžkého průmyslu a spalování uhlí v domácnostech. Následuje Středočeský kraj, kde také často lidé topí uhlím, a Ústecký kraj, kde se uhlí těží a zároveň spaluje v domácích kotlích. Město Most má srovnatelné ovzduší jako severočínské město Che-kang, známé těžbou uhlí a provozem uhelných elektráren.

Hlavním zdrojem polétavého prachu v ČR jsou domácí kamna a kotle, tvoří 40 procent produkce polétavého prachu. Dalších 20 procent produkují uhelné elektrárny a teplárny. Doprava způsobuje největší problémy v městských aglomeracích.

Greenpeace a Hnutí Duha tvrdí, že vláda by měla okamžitě zvýšit energetickou daň z uhlí a navýšit poplatky z jeho těžby. Z výnosu by se mohla financovat podpora čistého vytápění. Města by měla by být motivována, aby zaváděla nízkoemisní zóny a podporovala cyklistickou dopravu a prostor pro pěší.

“Jasně se ukazuje, že i velká města mohou mít zdravé ovzduší, pokud dají přednost veřejné a cyklistické dopravě a vracejí veřejný prostor lidem. Česká města a obce nejsou mezi nejčistšími sídly v EU, ale naopak spolu s Polskem “kralují” mezi sto nejvíce znečištěnými. Přitom čistý vzduch můžeme mít i my - když ukončíme spalování uhlí v elektrárenských i domácích kotlích a omezíme přebujelou automobilovou dopravu ve městech,“ zdůraznil programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželuh.

