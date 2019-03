Umělý břeh za 10 miliard dolarů: New York se obává klimatických změn

De Blasio v článku pro časopis New York Magazine předestřel svůj plán na boj s klimatickými změnami. „Bude to jedna z nejkomplexnějších výzev v oblastech životního prostředí a stavitelství, které naše město zažilo. A doslova změní tvar ostrova Manhattan,“ uvedl.

Na ochranu jižního Manhattanu před bouřkami plánuje de Blasio vytvořit jak travnaté stacionární bariéry, tak i odstranitelné, které by město nasazovalo v případě akutního ohrožení. Tato investice by měla New York přijít na půl miliardy dolarů.

Plán starosty New Yorku Billa de Blasia na ochranu Manhattanu:

Mnohem vyšší prostředky si však vyžádá ochrana před stoupající hladinou moří. De Blasio upozorňuje, že východní okraj jižního Manhattanu je jen necelého 2,5 metru nad mořskou hladinou. Jedinou možností je podle starosty rozšíření pobřeží. Od Brooklynského mostu po park Battery by se mělo pobřeží rozšířit o 150 metrů do řeky Hudson.

„Až dokončíme rozšíření pobřeží, které bude stát 10 miliard dolarů, bude Lower Manhattan ochráněn před stoupající hladinou moří do roku 2100,“ odhaduje de Blasio investice do oblasti, ve které se nachází například Wall Street a kde bydlí 90 tisíc lidí.

Podle de Blasia by ochrana města měla být i v národním zájmu a pro naplnění plánu by chtěl sehnat i federální prostředky. Podobné problémy podle něj mohou mít i další města na pobřeží, například Miami, Houston nebo Charleston. „Příprava na klimatickou změnu by měla být národní prioritou. Jde o životy,“ napsal.

