Babišova vláda urychleně připraví novelu zákona o EET. Bude obsahovat výjimky

Ústavní soud dnes zrušil například plánovaný „náběh“ třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Babiš řekl, že třetí a čtvrtá vlna EET se neruší, ale pouze odsouvá.

Babiš řekl, že třetí a čtvrtá vlna EET se neruší, ale pouze odsouvá. Jako celek však zákon u soudu obstál a dál platí. „Chvíli jsem o tom mluvil s (ministryní financí Alenou) Schillerovou, samozřejmě to rozhodnutí respektujeme, důležité je, že soud řekl, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní,“ řekl Babiš.

Kvůli EET mě lidé nenávidí, myslí si Babiš. Čtěte více

Připomněl, že ministerstvo už před volbami slíbilo novelu zákona, která umožní výjimky pro uživatele s tržbami do půl milionu korun. Ústavní soud podle Babiše nyní doplnil, že výjimky mají být dané zákonem, aby je jednotlivé kabinety nemohly měnit, čemuž jako premiér rozumí. Do novely tak bude nyní zahrnuto i zavedení třetí a čtvrté vlny systému. „Samozřejmě otázka je, jak to dopadne ve Sněmovně, určitě to bude náročné martyrium, jak jsme to zažili poprvé,“ podotkl.

Podle Schillerové zrušení části paragrafů nebude mít vliv na funkčnost evidence. Nová ministryně předpokládá, že ministerstvo by mělo návrh novely předložit do dvou měsíců.

Přijímání zákona trvá při využití základních lhůt zhruba půl roku. Sněmovna zákon schvaluje tři až čtyři měsíce s ohledem na to, že výbory dolní komory mají na posouzení normy zpravidla 60 dnů. Senát má na rozhodnutí o zákonech měsíc, prezident půl měsíce. V případě legislativní nouze nebo přijetí zákona v prvním čtení se schvalování normy ve Sněmovně může zkrátit na několik dní. Ve zkráceném jednání pak o zákonu rozhodne i Senát, který ale na rozdíl od Sněmovny nemá stejně jako prezident zvláštní pravidla pro jednání ve stavu legislativní nouze.

Třetí vlna EET měla být spuštěna v březnu 2018. Má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit také vybraní řemeslníci či další služby. Do třetí a čtvrté vlny by se podle odhadů MF mělo zapojit zhruba 300 tisíc podnikatelů. Po roce fungování EET eviduje tržby 161 tisíc podnikatelů.

