EET letos přinese do rozpočtu pět miliard. Zapojit se musí ještě 300 tisíc podnikatelů

Třetí fáze EET by měla začít 1. března 2018. Má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také vybraní řemeslníci či další služby.

První vlna EET začala před rokem pro ubytovací a stravovací služby. Druhá vlna pak začala letos v březnu pro velkoobchod a maloobchod. Podnikatelé v těchto oborech dosud zaevidovali 3,6 miliardy účtenek a přiznali tržby za 1,3 bilionu korun.

„Určitě se nepotvrdilo, že budou data, která shromáždíme, zneužívána. Nepotvrdilo se, že systém zkolabuje. Nepotvrdilo se, že to zlikviduje drobné živnostníky,“ uvedl dnes Pilný.

EET má přitom podle MF i pozitivní dopad do rozpočtu. Jen na dani z přidané hodnoty (DPH) podle odhadů MF přinesla EET od ledna do konce listopadu do rozpočtu navíc 4,1 miliardy korun a za celý rok to může být zhruba pět miliard korun. Obce by tak měly díky EET získat z rozpočtu za celý letošní rok zhruba 1,1 miliardy korun navíc, po náběhu celé evidence by to mělo být 3,6 miliardy korun ročně. DPH patří mezi tzv. sdílené daně.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška lze po roce fungování EET říci, že má nezpochybnitelné ekonomické dopady. „Mezi ně nepatří jen přínos pro státní kasu z titulu vyššího výběru DPH, jehož výše se těžko odhaduje, protože není vidět, jak by se situace vyvíjela bez EET. EET ale za prvé srovnala podmínky na trhu stravovacích služeb,“ uvedl. V případě maloobchodu je podle něj na hodnocení ještě brzy.

Samotný příspěvek EET do ekonomiky je podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy obtížné určit, i když určitý pozitivní přínos podle něj EET a kontrolní hlášení u DPH mělo. „Při posuzování celkového ekonomického a společenského dopadu je však třeba hodnotit také ekonomické a zejména sociální náklady spjaté s rušením například vesnických pohostinských zařízení nebo trafik v odlehlejších místech, ke kterým v důsledku zavedení EET došlo,“ uvedl.

Podle MF od loňského prosince do letošního října zrušilo v oblasti ubytování a pohostinství podnikání 1506 subjektů, nově se registrovalo pak 2465 subjektů. „Tisíce zavíraných restaurací a tisíce zavíraných obchodů prostě neexistují,“ uvedl v reakci na dřívější kritiky EET Pilný.

Tisíce kontrol, 11 uzavřených provozoven

„Během roku se ukázala řada problémů, které EET způsobuje, a ministerstvo financí neustále přichází s návrhy na její úpravy. Protože ODS plní svůj program, tak jsme již v Poslanecké sněmovně navrhli úplné zrušení EET,“ uvedla dnes první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Jakákoli jiná úprava může podle ní vést pouze ke kategorizaci podnikatelů na ty lepší a na ty horší. Navíc podle ní EET rozdělila českou společnost. „Na živnostníky a drobné podnikatele začala řada občanů pohlížet jako na podvodníky, na zloděje a na ty, jejichž jediným smyslem existence je okrádání státu,“ dodala.

Úřady za rok fungování EET provedly 76 761 kontrol a uložily čtyři tisíce pokut za 38,4 milionu korun. Nejvyšší udělená pokuta činila 260 tisíc korun, nad 100 tisíc korun správa uložila pokutu čtyřem firmám. Správa zároveň od spuštění systému uzavřela kvůli neplnění EET 11 provozoven. Z toho pět provozoven již obnovilo svou činnost.

Nejčastějším prohřeškem při kontrolách bylo nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému EET nebo neumístění informačního oznámení.

Náklady na zavedení EET podle dřívějších údajů finanční správy letos mají činit zhruba 370 milionů korun a v dalších letech zhruba 310 milionů korun ročně.

Podle listopadového průzkumu agentury STEM pro finanční správu se 64 procent lidí domnívá, že EET je pozitivní opatření. Při zavádění EET to bylo 63 procent lidí.

