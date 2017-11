Ministerstvo financí zlepšilo odhad letošního růstu. Ekonomika poroste o 4,1 procenta

Hospodářský růst by měla podle MF táhnout zejména domácí poptávka v čele s výdaji na konečnou spotřebu domácností, investiční aktivitou firem a investicemi vládních institucí.

Inflace by měla být podle odhadů MF ve srovnání s červencovou prognózou vyšší. Letos i příští rok průměrnou míru inflace MF odhaduje na 2,4 procenta. V předchozích odhadech MF počítalo s inflaci 2,2 procenta letos a 1,6 procenta v roce 2018. MF mimo jiné počítá s vyšším růstem cen ropy.

MF počítá v odhadech také s posilováním kurzu koruny vůči euru. Letos by měl být v průměru 26,4 Kč/EUR a příští rok 25,5 Kč/EUR.

Odhady ministerstva financí 2016 odhad 2017 odhad 2018 HDP 2,6 4,1 (3,1) 3,3 (2,9) Průměrná míra inflace 0,7 2,4 (2,2) 2,4 (1,6) Nezaměstnanost (VŠPS) 4 3 (3,2) 2,8 (2,9)

- v závorce uvedeny odhady z předchozí červencové predikce

Zdroj: Ministerstvo financí

Makroekonomický vývoj by mohla podle MF nepříznivě ohrozit rizika v domácím i zahraničním prostředí. V případě zahraničí by to mohlo být uspořádání vztahů mezi Velkou Británií a EU nebo prudké zpomalení růstu čínské ekonomiky. V případě ČR je negativním rizikem případné rychlé posílení koruny, nedostatek zaměstnanců s vhodnou kvalifikací a rychlý růst úvěrů na bydlení.

Česká národní banka v nové prognóze na počátku měsíce zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 4,5 procenta a pro příští rok na 3,4 procenta. Česká bankovní asociace na konci října zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 4,3 procenta. Pro příští rok odhad růstu zvýšila na 3,2 procenta.

Čtěte také: