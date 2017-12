Ústavní soudci proškrtali zákon o EET, celek ale obstál

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od letošního března je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu, to se po dnešku nemění. Třetí vlna se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci.

Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu ústavních soudců sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Soud zrušil sérii zmocňovacích ustanovení, díky kterým vláda mohla některé tržby vyloučit z EET úplně, případně je převést do zjednodušeného režimu. Jen do konce příštího roku zůstane platit nařízení, které vyřadilo z EET prodej vánočních kaprů a tržby těžce zrakově postižených.

Podle soudců sleduje EET legitimní cíl - účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Kritizované předčasné ukončení rozpravy při schvalování zákona se důvodem k jeho zrušení nestalo. Bylo to sice v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, nicméně opozice měla před tím dost prostoru uplatnit své názory, plyne z nálezu Ústavního soudu.

Babiš, který zákon o EET prosadil jako ministr financí v bývalé vládě, označil za podstatné, že zůstal v platnosti. Blíže rozhodnutí soudu nechtěl z Bruselu komentovat, protože jeho detaily nezná. Podle nové ministryně financí Aleny Schillerové nebude mít zrušení části paragrafů vliv na funkčnost evidence. Ministerstvo prý připravuje novelu zákona o EET, která by zavedla výjimky z evidence. Do té úřad zapracuje i současné výhrady Ústavního soudu.

E-shopy vyjmutí plateb kartou z EET vítají, přinese ale nadbytečné náklady „Bezhotovostní platby, ať již platba kartou, či on-line platební metody, jsou totiž dostatečně dohledatelné, a podle našeho názoru do EET v zásadě nepatří,“ řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.



Největší tuzemský e-shop Alza.cz považuje úpravu provedenou Ústavním soudem ve vztahu k bezhotovostním platbám za logickou. „Rozhodnutí budeme v našem informačním systému samozřejmě reflektovat, nicméně další úpravy tohoto informačního systému s sebou ponesou opět nadbytečné náklady,“ uvedla mluvčí Patricie Šedivá.



Podle společnosti KASAmax, která prodává pokladní systémy, vyjmutí plateb kartou a bezhotovostních plateb bude znamenat komplikace jak pro poskytovatele pokladních systémů, tak podnikatele. Bude nutné provést rychle úpravy v aplikacích. „To bude znamenat samozřejmě zátěž pro nás jako poskytovatele pokladních systémů, ale výrazně to dopadne také na naše klienty. Ti si budou muset systém aktualizovat, což v některých případech nebude větší problém, jinde ale bude potřeba aktualizace manuálně přímo u provozovatele. Zde pak budou nutné výjezdy našich techniků,“ uvedl provozní ředitel společnosti Martin Laštovica.

Jan Hamáček z ČSSD, která v předchozí vládní koalici zákon prosazovala, rozhodnutí soudu také přivítal. Podle něj ÚS upravil spíše technické věci. Spokojený je také s tím, že soud neoznačil za důvod ke zrušení zákona postup minulé Sněmovny, která předčasně ukončila rozpravu.

Předseda ODS Petr Fiala naopak považuje za důležité, že podle Ústavního soudu bylo ukončení rozpravy v rozporu s jednacím řádem. Za jednoznačné vítězství považuje rozhodnutí soudu poslanec ODS a spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda. „Měli jsme pravdu. EET je možná účinný nástroj, ale špatně připravený. Soud nám vyhověl ve velké části,“ řekl. Podle něj třetí a čtvrtá vlna v termínech, které vláda plánovala, nezačne. „Vláda by musela přijít s novou úpravou. Muselo by to projít Sněmovnou. V té podobě, v jaké to bylo schváleno, to nemůže začít platit. To je dobrá zpráva pro všechny, kterých se měla třetí a čtvrtá vlna týkat,“ dodal.

Pět soudců bylo pro zrušení celé EET

Návrh na zrušení zákona nebo některých jeho součástí podala v minulém volebním období skupina pravicových poslanců. Uspěli například s návrhem na zrušení ustanovení, jež prý způsobovala potíže u bezhotovostních plateb a v činnosti internetových obchodů. Tržby z bezhotovostních převodů jsou podle ÚS dobře dohledatelné a není dostatečně silný zájem státu na jejich plošné evidenci. Ustanovení budou platit jen do konce února 2018, stejně jako část úpravy identifikačních údajů na účtence. Pravici vadilo, že se tam u fyzických podnikajících osob objevuje i rodné číslo.

Zrušení celého zákona o evidenci tržeb prosazovalo pět ústavních soudců. V EET vidí protiústavní zásah do podnikatelského prostředí. Zůstali ale v menšině, soud po hlasování v plénu provedl jen několik změn. Dva další soudci zase nesouhlasili s odložením náběhu třetí a čtvrté vlny evidence tržeb. množství odlišných stanovisek není v posledních letech příliš obvyklé a svědčí o tom, že se výsledek při rokování pléna rodil těžce.

