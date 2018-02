Hodnota bitcoinu vzroste až 40násobně, myslí si jeden z největších investorů

Podle obchodní platformy CoinDesk činí současná tržní kapitalizace bitcoinu 135 miliard dolarů. Winklevoss očekává, že jeho hodnota během příštích let raketově vystoupá. „Myslíme si, že je lepší než zlato, když vezmete v potaz vlastnosti peněz. Co dělá zlato zlatem? Nedostatek. A bitcoin má pevně určené množství, takže to je ještě lepší. Je přenosný, odolnější a zastupitelný. Je to takové lepší zlato,“ vysvětlil Winklevoss v rozhovoru pro americkou zpravodajskou televizi CNBC.

Vývoj posledních měsíců, kdy se bitcoin začal propadat, Winklevosse neznepokojuje. Naopak jej považuje za příležitost pro kupce. „Nehledě na to, jak se v posledních několika týdnech hýbala cena, si stále myslíme, že jde o nedoceněné aktivum,“ říká o bitcoinu Winklevoss. Kdy přesně by k raketovému nárůstu hodnoty mělo dojít, neuvedl, se svým bratrem však k byznysu podle svých slov přistupují s výhledem 10 až 20 let.

Budoucnost bitcoinu - pro a proti:

Cameronův bratr Tyler se zároveň opřel do kritiků bitcoinu, mezi které se řadí například výkonný šéf americké banky JP Morgan Jamie Dimon, který největší světovou kryptoměnu označil za podvod. Podle Winklevosse takoví lidé postrádají představivost. Kryptoměny podle něj nejsou důležité pro transakce mezi lidmi, ale pro stroje. „Stroje si neotevřou bankovní účty u JP Morgan. Ty vymysleli bankéři předtím, než existoval internet. Snažit se kryptoměny používat jako platidlo nebo peníze na internetu je jako snažit se umístit čtvercovou kostku do kulatého otvoru,“ tvrdí Winklevoss, který se svým bratrem údajně nikdy neprodal jediný bitcoin.

Tyler a Cameron Winklevossové

Bratři Winklevossové, kteří se kdysi soudili s Markem Zuckerbergem kvůli údajnému ukradení nápadu založit Facebook, se loni v prosinci stali prvními známými bitcoinovými miliardáři. Jejich počáteční investicí v roce 2013 přitom bylo jedenáct milionů dolarů.

Dvojčata Winklevossova před lety založila na Harvardově univerzitě firmu nazvanou ConnectU a později tvrdila, že jim Zuckerberg při založení sociální sítě Facebook nápad ukradl. Od roku 2004 probíhal dlouhý soudní spor, jehož výsledkem bylo vyrovnání ve výši 65 milionů dolarů. Část vysouzené kompenzace, konkrétně jedenáct milionů dolarů, pak bratři investovali do bitcoinu. V té době se jim podařilo nashromáždit jedno procento celé hodnoty měny, které bylo v té době v oběhu.

Vývoj hodnoty bitcoinu za poslední rok:

Zdroj: CoinDesk

Čtěte také: