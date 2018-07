Dolarových milionářů je v Česku přes 28 tisíc. Jejich majetek dosáhl 1,5 bilionu

Dolaroví milionáři jsou definováni jako ti, kteří mají investovatelné jmění jeden milion amerických dolarů (asi 22 milionů korun) a více, s výjimkou hlavního bydliště, sběratelských předmětů, spotřebního materiálu a zboží dlouhodobé spotřeby.

Světové ekonomiky a akciové trhy zažívají dobré výkonnostní období, což s sebou podle studie přináší i bohatnutí investorů. Celosvětově dolaroví milionáři meziročně zbohatli o 10,6 procenta a jejich celkové jmění se poprvé přehouplo přes hranici 70 bilionů dolarů. Současně se o 11,2 procenta zvýšil i počet dolarových milionářů, vyplývá to ze Zprávy o světovém bohatství společnosti Capgemini.

Dolaroví milionáři se podílí na celkovém světovém bohatství skoro ze 35 procent. Více než 61 procent všech dolarových milionářů pochází z USA, Japonska, Německa nebo Číny. Období růstu již trvá šest let a mělo by dále pokračovat. Podle odhadů by se měl v roce 2025 majetek tzv. dolarových milionářů vyšplhat na více než 100 bilionů dolarů. Již druhý rok v řadě se investoři radovali z průměrných výnosů o dvacet procent.

Optimističtí boháči. Dolaroví milionáři věří, že se dožijí 100 let

Téměř 55 procent dotázaných movitých investorů odpovědělo, že je kryptoměny zajímají jako potenciální investice. Kryptoměnové nadšení vyvrcholilo na konci roku 2017, kdy se cena nejznámější kryptoměny bitcoin vyšplhala téměř na 20 tisíc dolarů. Kryptoměny se po skončení období růstu vyznačují značnou cenovou fluktuací, přesto jsou investory často chápány jako zajímavý prostředek k uchování hodnoty a jako spekulativní nástroj.

Na 71 procent dotázaných dolarových milionářů mladších 40 let by uvítalo možnost získat informace ohledně investičních rad do kryptoměn od svého investičního manažera. V porovnání s dolarovými milionáři nad 60 let (pouhých 13 procent z nich by takové rady uvítalo) jde o zajímavý výsledek a vypovídá o zájmu mladší generace investovat do atypických oblastí, uvedla zpráva Capgemini.

