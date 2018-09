Jak vyhrát každou diskuzi: naučte se triky v komunikaci

Bojovat s hloupými lidmi je stejné jako hrát šachy s holubem. Nezáleží na tom, jak jste v šachu dobří. Holub bude jen shazovat figurky, zaneřádí šachovnici a ještě se bude naparovat, že vyhrál.

Toto přirovnání se dá přeneseně použít na situaci, kdy si myslíte, že debatu (nejen) na pracovišti můžete ovládnout tím, že budete předkládat logické argumenty. Většinou to vůbec nemá smysl, pokud je váš oponent přesvědčen o opaku.

Mohlo by ale fungovat několik psychologických fíglů, které shrnul web Bussiness Punk.

Získejte důvěru oponenta

Nejprve je třeba názorového oponenta vtáhnout do debaty. Například jej vybídnout, aby vám objasnil svou myšlenku (se kterou se vy neztotožňujete). Tím získáte jeho důvěru, že má smysl se s vámi vůbec bavit. Nesmíte jej přerušovat a skákat mu do řeči.

Dalším trikem je, že budete napodobovat jeho způsob neverbální komunikace. Například, pokud má zkřížené nohy, udělejte to samé. Podvědomě vám začne důvěřovat. Udržujte s ním oční kontakt. Jinými slovy zopakujte jeho argumenty. To vše posiluje jeho důvěru ve vás.

Použijte grafy. Přiměřeně

Pak můžete přejít k prezentaci svého názoru. Je potřeba znát dobře fakta, pokud s nimi chcete operovat. Často se stává to, že lidé používají fakta, která nejsou přesná nebo pravdivá. Pokud použijete například grafy nebo vzorce, mohou být vaše slova více přesvědčivá. Nesmíte to ale přehnat a posluchače zahltit.

Ztište hlas

Ukažte, že vaše argumenty sdílí více lidí. Zmírněte svá tvrzení volbou slov, které vyvolávají jistou pochybnost. Vhodné je používat podmiňovacího způsobu („Mohl by to být případ“ místo „Je to případ“). Rozhodně nezvyšujte hlas. Naopak ztišení hlasu vede k tomu, že vaše slova budou přesvědčivější.

Jak přinutit oponenta, aby s vaším názorem souhlasil? Můžete přednést extrémní argument, místo toho, abyste druhému vyvraceli jeho názor. Například: Jste si na sto procent jistí, že lidstvo nemůže nikdy kolonizovat Mars?

Zdůrazněte rizika

Pokud zdůrazníte některá rizika, můžete argumenty druhého oslabit. Například: Pokud budeme předpokládat, že kolonizace Marsu je nemožná, kam se lidstvo přesune, pokud se Země stane neobyvatelnou?

Užitečné je identifikovat společný názor na věc, to vás může posunout k tomu, že druhého přesvědčíte. Například: Je skvělé, že se shodneme na tom, že je třeba hledat řešení v případě, že život na Zemi bude ohrožen.

