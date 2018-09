Tipy, jak tajně zvýšit emoční inteligenci vašeho šéfa

Existuje několik triků, jak donutit šéfa, aby se začal ke svým podřízeným chovat normálně. Je třeba ale postupovat obezřetně, abyste u něj nevyvolali opačnou reakci a jeho chování naopak nezhoršili. Pokud věříte, že má smysl se pokusit jeho chování změnit, můžete se inspirovat několika radami experta na emoční inteligenci Harveye Deutschendorfa, který o této problematice napsal několik knih.

1: Neberte to osobně, pochopte jeho chování

Pokud není váš nadřízený úplný ignorant nebo psychopat, je šance jeho chování změnit. Jste pouze součástí chování, které považuje nadřízený za normální. Snažte se být co nejvíce empatičtí a vcítit se do jeho pozice. Například čelí tlaku svých nadřízených, nebo prochází komplikovaným životním obdobím. Může to být rozvod, ztráta blízké osoby, vážné onemocnění.

To vám pomůže neupadnout do pasti negativních pocitů a budete mít více energie být pozitivní a udržet si produktivitu. Pokud pochopíte, proč se chová agresivně nebo neústupně, máte šanci jeho chování nenápadně ovlivnit.

2: Zjistěte, o co se zajímá

Aby se lidé začali chovat jinak, musí mít motivaci své chování změnit. Nejlépe to jde, pokud mají šanci získat něco, po čem touží nebo usilují. Když zjistíte, co má rád váš nadřízený, nebo jaké má touhy, můžete mu nabídnout pomoc, aby toho dosáhl. Tím si můžete postupně vybudovat lepší vztah. Pokud vám začne důvěřovat, máte šanci jeho kroky ovlivnit. Nabídněte se, zda mu můžete v něčem pomoci.

3: Dejte najevo, co byste rádi

Zjistěte od kolegů, zda mají nějaké nápady, jak zlepšit vztah mezi vaším šéfem a zbytkem týmu. Neptejte se těch, kteří si pouze stěžují a nenabízí řešení. Zjistěte, kdy je nadřízený v lepší náladě, a co to způsobuje.

Pokud vám chybí uznání od šéfa, na poradě před ním chvalte ostatní kolegy. Pokud šéf postrádá empatii, buďte empatičtí k ostatním. Tím, že dáte najevo, co u něj postrádáte, je větší pravděpodobnost, že se jeho chování změní. Diskutujte o knížkách, které se vztahy na pracovišti zabývají. Navrhněte uspořádat školení o vlivu emoční inteligence na produktivitu firmy.

4: Oceňte pozitivní změny

V případě, že si všimnete pozitivních změn chování vašeho šéfa, je třeba to ocenit, aby si toho všiml. Změny v jeho chování podporujte. Je třeba mít na paměti, jakým způsobem to dáte najevo. Ne každý má rád uznání například před plnou zasedací místností. Co nejvíce informací o vašem nadřízeném vám pomůže odhadnout, jaká forma pochvaly bude mít na něj největší vliv.

