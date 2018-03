Schopnost dobře se rozhodovat se stává čím dál důležitější. I proto, že doba přináší nové volby, před nimiž stojíme. Od rozhodnutí, co si dát k obědu nebo odkud si ho objednat, k nesrovnatelně závažnějšímu rozhodnutí typu léčby, upozorňuje psycholožka Linda Sepadin.

Den za dnem musíme rozhodovat řadu věcí, z nichž mnohé, které jsou považovány za bezvýznamné, se mohou vnějšími faktory změnit na krajně důležité. Například oblečení nehraje většinu dní přílišnou roli, pokud vás ale čeká pracovní pohovor, pak volba outfitu získává na důležitosti.

Rozhodování často vyvolává myšlenky nad tím, co by se stalo, kdyby se člověk zachoval jinak, nebo výčitky a lítost nad zvolenou variantou. Obojímu se dá předejít. Stačí vylepšit rozhodovací proces.

Přijměte, že nemůžete mít všechno

Lidově se říká pozdě bycha honit. Žijte pouze přítomností a nezabývejte se myšlenkou „co by kdyby“, pokud opravdu nemusíte. Nikdy už nezjistíte, jaké by to bylo vzít si svou studentskou lásku, nebo zvolit jinou kariéru. Všechny cesty pro které jste se nerozhodli, jsou minulostí.

Neodkládejte rozhodnutí donekonečna

Důkladně o rozhodnutí přemýšlet je absolutně v pořádku, ba přímo žádoucí. Jen své rozhodnutí neodkládejte až do doby, kdy ho někdo jiný udělá za vás, nebo se časem samo vyřeší. Špatné je také jít do opačného extrému a po dlouhém odkládání se rozhodnout impulsivně.

Věřte své intuici

Šestý smysl je důležitý pomocník při rozhodování. Nepodceňujte svou intuici. Ovšem nezaměňujte ji s afektem, který je pouze touhou uspokojit momentální emocionální potřebu, a z dlouhodobého hlediska se často nevyplatí a vede k výčitkám.

Některá rozhodnutí nevyjdou podle vašeho přání

To, že výsledek rozhodnutí není takový, jak jste si představovali, není vaše vina. Proto si nemusíte nic vyčítat. Pokud si vyberete nový mobilní telefon, který je pro vás ten pravý, a vzápětí vám ho odcizí, nepropadejte výčitkám. Jistě, můžete být zklamaní nebo smutní, to ale neznamená, že se musíte obviňovat.

Zlaté pravidlo 10-10-10

Pravidlo 10-10-10, se kterým ve stejnojmenném bestselleru přišla autorka Suzy Welch, výrazně usnadní téměř jakékoliv rozhodnutí. Stačí se zeptat sám sebe na tři otázky:

• Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 minut

• Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 měsíců

• Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 let

Rozdíly mezi jednotlivými časovými údaji zajistí bezprostřední odstup. Lze tak získat lepší perspektivu. Některá rozhodnutí mohou být bezvýznamná v rámci let, jiná naopak v rámci nejbližší doby.

