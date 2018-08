Pět věcí, které vám nikdo neřekne, než se stanete šéfem

Povýšení většinu lidí potěší, zejména pokud k němu došlo po usilovné práci ve firmě. Budete se ale muset vyrovnat s novou situací, kdy máte pod sebou několik kolegů, kteří vás mají informovat o dění na daném pracovišti.

Abyste nezklamali naděje nadřízených kladené ve vaše manažerské schopnosti, měli byste se vyrovnat s několika pravidly, na které vás zřejmě nikdo neupozornil, napsaly Terra Vicariová z americké softwarové společnosti Viventium a Mollie Lombardiová z poradenské společnosti Aptitude Research Partners.

1: Budete středem pozornosti, využívejte ji chytře

Ať už budete oblíbeným nebo neoblíbeným šéfem, jedno je jisté. Bude na vás upřena daleko větší pozornost, než tomu bylo v době před povýšením. Nikdy nebudete ve firmě přehlíženi. To může být pro některé nezkušené vedoucí nepříjemná změna. Při svém vystupování budete muset pečlivě volit způsob komunikace, použitá gesta i obsah. Není třeba ze sebe dělat mučedníka, ale zachovat si silné stránky. Svým příkladem můžete měnit firemní kulturu.

Terra Vicariová často v pátek odchází na školní akce svých dětí. Tím ukazuje, že je pro ni důležité udržovat rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Když odchází, řekne ostatním, na jak dlouho jde pryč a kdy se vrátí. Takové chování pak očekává u ostatních.

2: Budete mít více informací o podřízených, než byste chtěli

Povýšení může znamenat i to, že se stanete „vrbou“ podřízených kolegů, dostanou se k vám mnohé stížnosti, důvěrné informace o ostatních. Můžete být svědky firemních intrik a hádek, které nesouvisejí přímo s vaší prací. Dozvíte se od podřízených o jejich zdravotních nebo osobních problémech.

Jako manažer nemáte v popisu práce řešit osobní problémy kolegů. Někdy bude ale potřeba, abyste případ posoudili a zaujali nějaké stanovisko nebo alespoň podřízené vyslechli s pochopením.

3: Budete se muset věnovat lidem, kteří mají nízkou produktivitu

Během řízení ostatních zjistíte, kdo je výkonný a pilný a nepotřebuje nadměrný dohled a kdo má nižší produktivitu. S ním budete muset trávit více času motivací a řízením. Je třeba si dávat pozor, abyste s „nevýkonným lenochem“ netrávili příliš drahocenného času. Je také důležité rozpoznat, zda daný pracovník není přetížený nebo má pracovní náplň, která neodpovídá jeho schopnostem. Těžké rozhodování vás bude čekat v případě, že se s někým z kolegů budete muset rozloučit.

4: Budete muset více času vysvětlovat strategii firmy

Pracovní náplní manažera je také to, že musíte ostatním vysvětlovat strategii a cíle firmy. Pokud jste na dně firemního žebříčku, takové úkoly vás míjejí. Důležité je novou povinnost přijmout a znát odpovědi na všetečné otázky kolegů v tomto směru.

Musíte si zvyknout na to, že priority společnosti budete muset opakovat mnohokrát dokola. Zejména pokud máte vysokou fluktuaci zaměstnanců. V některých případech si budete muset vystačit s obecnou odpovědí, připomínají Vicariová a Lombardiová.

5: Budete se častěji cítit izolovaní

Buďte připraveni na to, že některé situace budou vyžadovat, abyste informace, které se k vám dostanou, udrželi v tajnosti. To ve vás může vyvolat pocit izolovanosti. Někdy budete mít nutkání některé důvěrné informace poskytnout podřízeným, kolegům. Pokud se potřebujete někomu svěřit, je lepší si vybrat důvěryhodnou osobu, která není spojena s firmou. Práce manažera není jenom v tom, že máte větší odpovědnost, ale je to svého druhu nová práce sama o sobě, připomínají obě manažerky.

