Jak se zbavit špatných finančních návyků? Přechytračte vlastní mozek

Ať už jde o neuvážené nákupy či prováhanou investiční příležitost, většinu špatných finančních rozhodnutí vedou dobré úmysly. Mozek občas radí rozhodnost, když je na místě zdrženlivost, a naopak.

„Peníze jsou nesmírně emocionální téma,“ říká Frank Murtha ze specializovaného webu MarketPsych. „Mají tendenci vytvářet podvědomé předsudky, které si neuvědomujeme. Tyto předsudky se nám poté vryjí do našeho rozhodovacího procesu a odvádějí nás od toho, co je racionální.“

Máte i vy špatné finanční návyky? Tady je šest nejběžnějších, podle webu Grow:

1. Různá hodnota peněz

Občas penězům nepřikládáme stejnou důležitost. Například vrácený přeplatek či mimořádný bonus má člověk tendenci považovat za peníze navíc. Peníze přitom mají vždy stejnou hodnotu a důležitost. Zkrátka koruna je koruna a euro je euro. Zbavit se této relativizace můžete tak, že si dopředu řeknete, jak s penězi „navíc“ naložíte. Můžete například čtvrtinu utratit a zbytek investovat. „Stále budete mít pocit odměny, ale ne na úkor lepšího úsudku,“ říká Murtha.

2. Zpětná předpojatost

Naskytla se vám zajímavá investiční příležitost, stejně jste ji ale nevyužili a teď si nadáváte. Mozek má tendenci dřívější událost vidět v jiném světle. Zpětně vám přijde naprosto jasné, že se jednalo o výhodnou nabídku. Ve skutečnosti ale mohlo jít o riziko, které prostě jen vyšlo.

V budoucnu můžete mít při stejné příležitosti tendenci být rozhodnější, abyste si vynahradili ušlý zisk, risk však zůstává stále stejný. Řešením je každou větší investiční příležitost dobře zvážit a udělat si seznam pro a proti. Při zpětném pohledu si pak možná ani nebudete tolik nadávat.

3. Krátkodobé myšlení

Momentální nápad na nákup bez uvážení dlouhodobých efektů nebývá tím nejšťastnějším. Při finančních rozhodnutích se zkrátka většinou nevyplatí říct si: „žijeme jen jednou“. Podle Murthy je důležité uvědomit si důležitost šetření nejen v hlavě, ale i v srdci. V tomto ohledu je dobré si své cíle nejen umět představit, ale emocionálně k nim přilnout.

Neplaťte kartou, jezděte hromadnou dopravou. Jak se dá ještě ušetřit?

4. Strkání hlavy do písku

Účty po splatnosti, dluhy a vyplňování daňového přiznání. Stresové záležitosti, před kterými je nejjednodušší zavřít oči a znovu a znovu je odkládat. Ignorování problémů je ale samozřejmě jen zhorší. Základem je přiznat si, že k tomu máte sklony, a poté se obrátit ideálně na odborníka. Nebo alespoň na přítele, který vám pomůže s plánem na vyřešení problémů a bude vás hlídat.

5. Podceňování se

Povede se vám pohovor, nabídka platu je ale nedostačující. Při vyjednávání to může vaši pozici ztížit v případě, kdy se tím necháte ovlivnit a začnete se podceňovat. Zčásti to může být způsobeno i neochotou dohadovat se s autoritou, v tomto případě personalistou, u kterého jste na pohovoru. Jaké to má řešení? Musíte si nastavit svou cenu a uvědomit si, že prvotní nabídka peněz je jen nastavení základní hranice a můžete dál vyjednávat.

6. Únava z rozhodování

Přes den činíte desítky, možná až stovky malých rozhodnutí. Postupem času ochabuje vaše pozornost a zvyšuje se šance na špatné finanční rozhodnutí, například impulzivní nákup nepotřebné věci. Pokud máte před sebou nějaké zásadní rozhodnutí, snažte se jej učinit už ráno, když jste nejbystřejší. Navrch se snažte zúžit počet malých rozhodnutí: příliš neřešte, co si vezmete na sebe do práce, jezděte do ní stále stejnou cestou, atd.

Dále čtěte: