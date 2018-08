Finanční nevěra. Jak odhalit, že má váš partner tajný účet?

Podle průzkumu specializovaného webu CreditCards.com, kterého se účastnilo přes 1300 respondentů z USA, považuje 31 procent z nich tajný účet za horší než nevěru. Z výsledků ankety vyplývá, že až 15 milionů Američanů má v současnosti bankovní účet skrytý před životním partnerem.

Experti varují, že odhalení takové praktiky může v očích partnera představovat stejné narušení důvěry jako provalené cizoložství. „Nevíte, za co váš partner utrácí - dává peníze do nějaké jiné osoby? Nebo za něco, co ho těší víc než vy?“ popisuje možné myšlenkové pochody lidí v nejistotě Sonya Britt-Lutterová, profesorka osobního finančního plánování z Kansas State University.

Jak odhalit, že před vámi partner skrývá finance a za co utrácí? 6 věcí, které to mohou naznačovat, podle webu MarketWatch:

1. Hovor o financích stáčí jinam

Váš partner si koupil drahou elektroniku nebo někomu pořídil drahý dárek k narozeninám. Když se jej na to zeptáte, odbyde vás nebo odpoví jen stroze, případně se snaží úplně změnit téma hovoru. Snaží se tím vyhnout konfliktu.

2. Neklid a podráždění

Při hovoru o penězích často napoví vnější projevy stejně jako obsah sdělení. Pokud je váš partner viditelně ve stresu, napjatý a reaguje podrážděně, je čas zpozornět.

3. Výhradně spravuje vaše společné finance

Váš partner drží kasu domácnosti a nechce, abyste se jakkoliv podíleli. Když chce mít kompletní kontrolu nad výdaji, měli byste zapátrat po důvodech.

Neplaťte kartou, jezděte hromadnou dopravou. Jak se dá ještě ušetřit?

4. Nemáte nastavený rozpočet

Finanční nevěra není vždycky úmyslná. Když nemáte pevně nastavené, kolik utratíte, může to vašeho partnera svádět k rozhazování.

5. Zvyšující se počet výběrů z bankomatů

K finanční nevěře není potřeba ani tajný účet. Stačí nenápadně vybírat společný účet po malých částkách. Tísícovka sem, tisícovka tam… Z výpisu z účtu není možné zjistit, na co váš partner vybrané peníze použil.

6. Reklamní nabídky z jiných bank

Když si někdo založí tajný účet, většinou to je spojené s následujícím nárůstem nabídky dalších služeb. Pokud se vám hromadí nabídky od jedné konkrétní banky, zřejmě to není náhoda.

Dále čtěte: