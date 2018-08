Chcete ušetřit? Tyhle věci si nikdy nekupujte nové

Pokud chcete ušetřit peníze, měli byste si rozmyslet nakupování některého zbrusu nového zboží. Server Grow upozornil, že nakupování použitého zboží chce zkušenosti, abyste nakonec nevydali více finančních prostředků, než kdybyste si koupili rovnou nové výrobky. Nabízí několik rad, jak na to.

1: Sportovní potřeby

Sportovní potřeby se nechají sehnat za rozumnou cenu na internetových burzách. Často může jít o slevu až 80 procent z původní ceny. Zejména domácí posilovací přístroje, nebo rotopedy, které jejich kupci po několika měsících (ne)používání chtějí prodat, protože jim překáží v bytě. Je užitečné si zjistit, kolik stojí náhradní díly na takové stroje.

2: Nábytek

Lidé často prodávají téměř nový nábytek, protože se jim přestane líbit, zabírá v bytě více místa, než si původně představovali. Drobná poškození, jako poškrábaný lak, lze poměrně jednoduše spravit. Například řetězec IKEA poskytuje většinou desetiprocentní slevu na vrácený nábytek. Nejvíce ho je k dipozici na začátku týdne po víkendu.

3: Automobil

Cena automobilu velmi rychle padá, poté co vyjedete s novým vozem od autorizovaného prodejce to může být okolo deseti procent. Za první rok to je pětina ceny. Použitý vůz, zejména pokud je zánovní, je užitečné nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu nebo u prověřeného automechanika.

Jak správně uzavřít kupní smlouvu u ojetiny:

4: Elektroniku

Pro elektroniku platí podobná pravidla jako pro automobily. Navíc lze získat slevu už jen tím, že krabice je poškozená, nebo výrobek předchozí zákazník po rozbalení vrátil. Například stránky prodejce Amazon nabízejí slevy u rozbalené ale nepoužívané elektroniky až 50 procent.

5. Nářadí

Nářadí v zachovalém stavu se dá také často najít na internetových bazarech za dobrou cenu. Některé obchody nabízejí i test odborníkem, že je nářadí v pořádku.

