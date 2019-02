Deset důvodů, proč nebýt miliardářem

Nemůžete si za peníze koupit štěstí, ale zcela určitě si s penězi můžete dopřát lepší vzpomínky na váš život. To jsou slova investora a třetího nejbohatšího člověka planety Warrena Buffeta, jehož jmení se odhaduje na více než 84 miliard dolarů (1,9 bilionu korun), což je více než rozpočet České republiky v roce 2019.

Mnoha lidem pohádkové bohatství přineslo pocity úzkosti, případně strach o blízké. Jaké mohou být důvody pro to nestát se miliardářem? Publicista Remy Blumenfeld shrnul nejčastější důvody, proč je lepší nepatřit do klubu miliardářů.

1: Budete se bát o své peníze

Strach z nedostatku finančních prostředků netrápí jen ty, kteří žijí od výplaty k výplatě. Často trpí velkými úzkostmi ti lidé, kteří mohou počítat svůj majetek v řádech miliard dolarů. Mnoho miliardářů trápí myšlenka, co by se stalo, pokud by o svůj majetek přišli.

2: Nebudete vědět, kdo jsou vaši skuteční přátelé

Většina lidí, která se stýká s miliardářem, ví, že má hodně peněz. Jejich vztah k němu je podvědomě ovlivněn tím, že si může koupit, co ho napadne. Boháči tak nikdy nemají jistotu, kdo z jejich přátel by se s nimi stýkal i v případě, že by peníze ani majetek neměli.

3: Budou vámi opovrhovat

Pokud patříte do „klubu šťastných spermií“, jak nazval Buffett ty, kteří velký majetek zdědili, budete se pravděpodobně muset smířit s tím, že vám bude hodně lidí bohatství závidět, případně vámi budou opovrhovat. Slovo bohatý nebo boháč bývá často vnímáno negativně.

Bill Gates se zamýšlí nad tím, proč společnost boháče nenávidí:

4: Ztratíte v práci smysl života

Pro mnoho lidí je práce smyslem života, naplňuje je. Být extrémně bohatý může znamenat i to, že musíte změnit svůj denní režim nebo se vzdát oblíbené profese, ve které jste viděli smysl. Pokud nechodíte do práce, můžete mít problém s tím, že nedokážete smysluplné využít čas ani změřit svůj úspěch.

5: Začnete se více obávat o potomky

Bohatství zavazuje a je spojeno i se strachem o děti. Kromě případného vydírání vás může ničit představa, že vaši potomci nebudou mít dostatečné ambice uspět, když pochází z velmi bohaté rodiny. Nebo se budete obávat toho, že nebudou dostatečně empatičtí k druhým. Proto část miliardářů své peníze převádí raději na charitativní projekty, aby penězi nezkazili své příbuzné.

6: Budete se srovnávat s ostatními boháči

Srovnávání s druhými může působit jako jed. Pokud si pořídíte jachtu, ale ostatní miliardáři mají lepší nebo větší, můžete se cítit frustrováni. Bohatství ve vás může probudit závist.

Jak si žije a za co utrácí Mark Zuckerberg

7: Dárky pro vás ztratí význam

Dary od známých a příbuzných pro vás mohou znamenat zklamání, pokud víte, že si můžete koupit, co si zamanete. Například dovolená na Maledivách nebo na Havaji je pro většinu populace nesplnitelným snem. Pokud ale máte prakticky neomezené zdroje, tak vás taková dovolená může přestat lákat.

8: Ztráta pocitu domova

Vlastnictví příliš velkého množství nemovitostí může vést k tomu, že nikde pořádně nezapustíte kořeny, budete trávit čas neustále na jiném místě. Průměrný dolarový miliardář vlastní šest různých nemovitostí.

9: Bude těžší najít pravou lásku

Pokud se stanete miliardářem a jste svobodní, stanete se pravděpodobně cílem zlatokopek či zlatokopů, kteří se do vás „zamilují“ spíše kvůli výši konta než kvůli tomu, jací jste uvnitř. Také rozvody na sebe nemusí nechat dlouho čekat.

10: Nebudete si moci stěžovat

Kdo je zvědavý na to, když si stěžuje na život někdo, kdo vlastní miliardy, má luxusní jachtu, několik domů, sbírku sportovních aut. Miliardáři přitom mají stejné problémy jako ostatní lidé. Běžné smrtelníky obecně spojuje to, když si mohou ostatním postěžovat. Miliardáři to mají ale mnohem těžší.

