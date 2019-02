Role miliardářů ve společnosti: Gates a spol. se nebrání vyšším daním

Bill Gates se zamýšlí nad tím, proč nejsou nejbohatší lidé světa v běžné populaci oblíbeni. On sám se blíží hodnotou svého majetku k hranici 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). „Myslím si, že by měla být daň z nemovitostí vyšší. Mezi miliardáři ale tento názor není většinový,“ řekl pro časopis Forbes.

Měla by se vést podrobná debata o tom, jak mají nejbohatší lidé danit svůj kapitál a nemovitý majetek. S vyššími daněmi pro nejbohatší souhlasí také investor Warren Buffett.

Gates ale odmítá radikální myšlenku, že by miliardáři měli ze společnosti úplně zmizet. Jejich aktivity na poli filantropie jsou jednoznačně pozitivní. Bohatství také přispívá k podpoře vývoje nových technologií. „Je mnohem působivější, pokud řeknete, že jste zachránili lidský život, než že jste ušetřili milion dolarů,“ postěžoval si na nový trend, že je bohatství vnímáno často negativně.

Dva noví miliardáři za týden. Čína produkuje boháče rekordním tempem

Gates společně se svou ženou Melindou v posledním dopise o aktivitách své nadace tvrdí, že nejlepším řešením, jak se postavit k problémům současného světa, je vybrané problémy přímo řešit. Nestačí jen posílat na nápravu peníze.

Současný systém zdanění ve Spojených státech, který zvýhodňuje nejbohatší lidi, kritizuje také jeden ze zakladatelů společnosti Facebook Chris Hughes. „Jako příslušník nejbohatšího procenta Američanů si mohu dovolit platit vyšší daně,“ odsuzuje současné nastavení Hughes, jenž vlastní majetek v hodnotě 500 milionů dolarů.

„Po třech letech práce pro Facebook jsem skončil s půl miliardou dolarů. To není nic jiného než otázka štěstí. Ukazuje to na základní nespravedlnost v naší ekonomice,“ tvrdí podnikatel. Je přesvědčen, že by měl být každý Američan za svou práci spravedlivě odměněn. Podle něj se příjmová nerovnost ve Spojených státech stále zvyšuje. Stejně jako Gates kritizuje daňovou reformu z loňského roku, ze které profitují hlavně nejbohatší lidé.

Vyšší zdanění bohatých lidí se stává tématem pro prezidentské volby v roce 2020. Demokratická senátorka Elisabeth Warrenová, jež oznámila záměr kandidovat na prezidentku USA, prohlásila, že daň z majetku ve výši 2 procent mají platit domácnosti s bohatstvím vyšším než 50 milionů dolarů. Rodiny, které mají přes miliardu dolarů, mají platit daň ve výši 3 procent. Zdanění bohatých by mělo za deset let vynést částku ve výši 2,7 bilionu dolarů. Doufá, že tímto návrhem získá podporu většiny společnosti.

