Udržitelnost a přínos místním: rezort českých miliardářů na Zanzibaru získal zelené ocenění

V loňském roce se otevřel pětihvězdičkový hotelový rezort Zuri Zanzibar na stejnojmenném ostrově v Indickém oceánu. Australská společnost EarthCheck mu udělila zlatý certifikát za udržitelný design hotelu.

„Jsme hrdí na to, že jsme jako první rezort na světě získali toto prestižní ocenění organizace EarthCheck. Od počátku projektu jsme do výstavby hotelu zapojili jak místní obyvatele, tak i české inženýry, kteří do rezortu připravili špičkové technologie jako například úpravu mořské vody na pitnou a její následné využití na závlahu tropických zahrad,“ komentoval ocenění člen představenstva finanční skupiny RSJ Lukáš Musil.

Zakladatel organizace EarthCheck Stewart Moore oceňuje zejména přístup majitelů rezortu k místní komunitě a životnímu prostředí. „Podniká praktické a smysluplné kroky k zajištění kvalitní dovolené pro své hosty. Jsme rádi, že budeme moci jejich ekologické snahy podporovat i do budoucna,“ prohlásil Moore.

Resort využívá na osobu a noc o 52 procent méně elektřiny, než je běžné u podobných projektů. Úspor dosahuje například využíváním systému Evening Breeze, který vytváří mikroklima kolem lůžka a spotřebuje o sedmdesát pět procent méně elektřiny než běžná klimatizace.

Zuri Zanzibar není závislý na vodovodní infrastruktuře ostrova, využívá odsolování mořské vody. Podporuje také komunitní iniciativy ve vesnici Kendwa. Kromě výstavby místních škol to je i hloubení studní. Podporuje také to, aby lidé z ostrova získali práci v rámci sektoru turistického ruchu.

