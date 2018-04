Švýcaři zuří: Vítek zničil sen o olympiádě, vyvlastněte ho

Crans-Montana Aminona minulý týden obvinila město Crans-Monana, že jí odmítá přispět na provoz vleků a lanovek, které se významnou měrou podílejí na cestovním ruchu a tudíž i příjmech celé oblasti. Firma požaduje roční dotaci 800 tisíc franků a na podporu svých argumentů se uchýlila k radikálnímu kroku – ukončení provozu vleků a lanovek.

Město ustoupilo a už v pátek se na svazích opět lyžovalo. Obce Crans-Montana, Icogne a Lens společně vyplatí Vítkovi 800 tisíc franků (asi 17,2 milionu korun) ročně. Dohoda platí pro tři roky. Zdaleka se však nedá říct, že by bylo vše zapomenuto.

Něco neslýchaného

Za dva měsíce se totiž ve švýcarském kantonu Valais koná referendum o tom, zda má hlavní město Sion usilovat o pořadatelství zimních olympijských her v roce 2026. Organizátoři přitom počítají s tím, že v případě lidového souhlasu a následného úspěchu kandidatury by se všechny alpské disciplíny konaly právě ve středisku Crans-Montana.

Je to lekce pro organizátory, že je třeba mít připraven záložní plán, pokud se spoléhají na stávající infrastrukturu v soukromých rukou, myslí si Jean-Loup Chappelet, profesor veřejného managementu na Univerzitě v Lausanne, který se angažoval v předchozí kandidatuře Sionu pro rok 2006 a bývalý člen Mezinárodního olympijského výboru. „Zavření vleků je ve Švýcarsku něco naprosto neslýchaného,“ uvedl.

Vizualizace hotelového komplexu Radovana Vítka ve švýcarském centru Crans-Montana. (Zdroj: Archiv)

Ani šéf organizace Crans-Montana Tourism Bruno Huggler si nedělá iluze o škodách pro pověst letoviska. „Budeme muset enormně investovat do znovunabytí důvěry klientů a prokázat kvality našich služeb,“ uvedl.

Mluvčí olympijské iniciativy Sion 2026 Romaine Jean ale zachovává optimismus. Podle ní kauza škody případné kandidatuře nezpůsobí. „Je to záležitost mezi vlastníkem a samosprávou, nic víc,“ dodává.

Vyvlastněte ho!

Že Vítek uspěl s taktikou, která se dá nazvat vydíráním, se nelíbí některým politikům, zejména z levicové části spektra. Vleky a lanovky podle nich patří k veřejným službám v Crans-Montaně a nelze tolerovat, aby si bohatý investor bral turisty a obyvatele za rukojmí k dosažení svých cílů.

„To jsou poměry jako v oligarchii,“ zlobí se šéfka Mladých socialistů Tamara Funiciellová. Navrhuje Vítkovo vyvlastnění a převedení vleků a lanovek do vlastnictví státu. „Provozovat lanovku se samozřejmě vyplácí, jinak by do toho ani neinvestoval,“ dodala pro web Blick.ch.

Její zápal krotí mediátor sporu mezi městem a Vítkem, člen Státní rady Christophe Darbellay. Podle křesťanského demokrata chybí řadě lyžařských oblastní ve Švýcarsku kapitál na obnovu a výstavbu nových lanovek a sjezdovek. „Investor je pak požehnání,“ uvedl Darbellay. Souhlasí ale s tím, že obce musí dobře zvážit, jak velkou část kontroly soukromníkům předají.

Vítek sám je rezidentem alpského lyžařského ráje a kromě vleků a lanovek vlastní v Crans-Montaně i hotely, parkoviště, restaurace či kliniku. Brzy má vyrůst nový rezort se dvěma hotely a řadou luxusních bytů. Celková investice má dosahovat 180 milionů franků (3,9 miliardy korun).

