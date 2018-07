Největším lákadlem nově otevřeného „ráje na Zemi“ je soukromá třísetmetrová pláž. Ta je v přeneseném slova smyslu zodpovědná za vznik celého projektu, za kterým stojí Václav Dejčmar z finanční skupiny RSJ, ve které zastává pozici člena dozorčí rady RSJ Investments.

„Na rozdíl od mnoha jiných pláží na Zanzibaru, které se drasticky proměňují během dne a kde kvůli ustupujícímu moři musíte často urazit i více než 500 metrů, abyste si při odlivu mohli zaplavat, pláž Zuri je v každé chvíli perfektní. Navštívil jsem mnoho ostrovů v různých koutech světa a bydlel na nejluxusnějších místech u moře, nicméně naši pláž stále považuji za jednu z nejhezčích vůbec,“ řekl při příležitosti otevření projektu pro veřejnost Dejčmar.

Podívejte se, jak vypadá luxusní resort Zuri Zanzibar:

Na jeho vytvoření se podílela architektonická kancelář Jestico + Whiles, která působí v Praze a Londýně. Celý pozemek má rozlohu 13 hektarů a nabízí ubytování v 55 bungalovech, apartmánech a vilách. Ubytování pro čtyřčlennou rodinu za týden stojí okolo 3900 dolarů v apartmánu, v luxusní vile to může být až 20 tisíc dolarů (440 tisíc korun), řekla redakci Euro.cz marketingová manažerka projektu Michaela Karabcová. Ceny se mění podle sezóny.

Obchodním cílem projektu je, aby byl do konce tohoto roku v provozním zisku a měl obsazenost přes 60 procent. Většina klientely by měla pocházet z evropských zemí a Spojených států. „Na českou klientelou míříme spíše okrajově,“ upřesnila manažerka.

Celá investice do Zuri Zanzibar se pohybuje v řádu vyšších desítek milionu dolarů, vrátit by se měla v horizontu deseti let.

Resort nabízí také tři restaurace a čtyři bary, samozřejmostí je wellness, venkovní posilovna nebo bazén. Projekt má vlastní zahradu o rozloze dvou hektarů, kterou stovky zahradníků budovaly přes dva roky.

„Výsledkem je moderní parafráze na zahrady ománských sultánů, pocta Zanzibaru známého po staletí jako „ostrov koření“ a jeho bohatému historickému odkazu,“ dodal Dejčmar. Luxusní resort počítá i s formou „digitálního detoxu“ pro své klienty, proto nabízí na výběr několik stovek knížek. Na místě je samozřejmě k dispozici i vysokorychlostní připojení k internetu.

Projekt Zuri Zanzibar je členem Design Hotels, leží asi 40 kilometrů od pobřeží Afriky v Indickém oceánu u vesnice Kendwa. Od mezinárodního letiště je vzdálen zhruba 50 kilometrů. Zakládá si na udržitelném přístupu. Například pitnou vodu získává z vlastní studny pomocí odsolovacího systému, vodu opětovně využívá například pro zavlažování, zaměstnává lidi z místní komunity.

„V resortu pracuje zhruba 200 lokálních zaměstnanců a kolem 30 expatů. V současné době Češi pracují pouze na rezervačním a obchodním oddělení,“ doplnila Karabcová.

