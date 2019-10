Unicef přijímá dary v bitcoinech. Pomoc dětem bude rychlejší, slibuje

Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF), který loni hospodařil s 6,7 miliardy dolarů (157 miliard korun), začal přijímat peněžní dary také v digitálních měnách bitcoin a ethereum. Chce využít jejich výhody decentralizace.

Tím by se mohl zrychlit převod financí tam, kde budou potřeba. Kryptoměny by se převedly na místo určení a tam by si je pracovníci fondu převedli na místní měnu. Organizace by tím ušetřila za klasické transakční poplatky u bank.

Christopher Fabian z Unicef Innovation, jež stojí za spuštěním fondu v kryptoměnách, tvrdí, že umožnění dárcovství touto formou je nezbytným krokem, aby UNICEF mohla dobře fungovat i v následujících letech. Přijetí technologie blockchain by navíc mohlo monitorovat pohyb peněz od dárců směrem k potřebným. „Je to krok, kterým se učíme a připravujeme na vstup do další dekády,“ vysvětlil.

V sektoru humanitární pomoci už virtuální měny přijímá například americký Červený kříž nebo Světový potravinový program OSN. Existují i projekty kryptoměn, jako je AidCoin nebo Pinkcoin, jež mají financovat pouze charitativní projekty. Rhodri Davies z Charities Aid Foundation nicméně připustil, že očekávání spojená s adopcí kryptoměn v sektoru humanitární pomoci byla před dvěma lety vyšší.

Dříve byly limitovány na čistě internetové projekty, jako je encyklopedie Wikimedia nebo Electronic Frontier Foundation, jež poskytuje právní pomoc v oblasti ochrany svobody v digitálním světě.

Projekty, jež se budou financovat v rámci Unicef pomocí bitcoinu nebo etherea, mají být krátkodobého charakteru, aby se předešlo případné ztrátě ceny daru, pokud by došlo k velkému poklesu kurzu vůči klasické měně. Fond také zvýší kontrolní mechanismy pro ty, kteří budou chtít darovat peníze v digitální měně.

UNICEF Dětský fond Organizace spojených národů (anglicky United Nations Children’s Fund) je částí Organizace spojených národů. Je to největší světová organizace, která se globálně zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl vytvořen 11. prosince 1946.

Do roku 1953 se nazýval Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. Z anglického originálu tohoto názvu United Nations International Children’s Emergency Fund vznikla zkratka UNICEF, která se používá dodnes. Má zastoupení v 158 zemích. Zdroj: wiki

