Veterán věří bitcoinu: devadesátiletý miliardář investuje do platformy Bakkt

Devadesátiletý Li Ka-shing disponuje majetkem před 30 miliard dolarů (666 miliard korun). Naposledy zaujal investicí do platformy Bakkt přes svůj fond rizikového kapitálu Horizon Ventures. Firma Bakkt oznámila, že v rámci tohoto investičního kola získala částku 182 milionů dolarů (4 miliardy korun).

Investoři do kryptoměn nyní pozorně sledují jakékoliv zprávy o tom, že by mohl americký regulátor povolit obchody s digitálními měnami. V případě obchodní platformy Bakkt je důležitý vlastník - Intercontinental exchange (ICE), jež provozuje i newyorskou burzu cenných papírů NYSE. Pokud by kryptoburza Bakkt získala povolení od Komise pro cenné papíry (SEC) k obchodům s virtuálními měnami, ceny bitcoinu i dalších měn by pravděpodobně začaly rychle růst.

Bakkt spolupracuje i s počítačovou firmou Microsoft, jež by měla službu s kontrakty futures s bitcoinem rozšířit mezi drobné retailové obchodníky, napsal časopis Forbes. Drobní investoři by měli mít možnost nakupovat a prodávat kryptoměny přes cloudové služby Microsoftu. Na projektu se podílí i řetězec kaváren Starbucks, který má umožnit zákazníkům převádět bitcoin a další kryptoměny na dolary a nakupovat jejich zboží.

Li Ka-shing sektoru s digitálními měnami věří dlouhodobě. Už v roce 2013 investoval do virtuální peněženky BitPay, o tři roky později do firmy Blockstream, která poskytuje využívání technologie blockchain.

Bitcoin nad zlato

Bratři Cameron a Tyler Winklevossové, kteří založili obchodní platformu s kryptoměnami Gemini, tvrdí, že by americký regulátor měl během tohoto roku povolit obchodování fondů ETF (na burze obchodované fondy) s bitcoinem.

To umožní nakupovat podílové listy tohoto fondu. Věří, že měna bitcoin bude mít v dlouhodobém horizontu větší tržní kapitalizaci než má trh se zlatem, to znamená více než 7 bilionů dolarů (155 bilionů korun). Nyní má bitcoin tržní kapitalizaci 66 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

