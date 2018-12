Na Maltě má vzniknout banka, která bude podporovat kryptoměny

Banka by měla poskytovat služby pro firmy, které obchodují s kryptoměnami nebo využívají při svém podnikání technologii blockchain. Měla by také poskytovat služby pro bohaté jednotlivce, kteří chtějí obchodovat nebo investovat do digitálních měn. Malta je přitom pro podporu sektoru s kryptoměnami nazývána také blockchainovým ostrovem.

Firma OK Blockchain Capital Limited z Hongkongu oznámila, že na Maltě spustí jako hlavní investor společnost RnF Finance Limited. U maltského regulátora má požádat o bankovní licenci. Začít fungovat by mohla zhruba v polovině příštího roku.

Winklevossové rozptylují obavy z kryptozimy. Chystají expanzi s novou aplikací

Ředitel společnost RnF Roderick Psaila, který v bankovním sektoru pracuje 28 let a na Maltě zakládal i několik bank, uvedl, že firma má nabízet bankovní služby pro firemní klientelu, půjčovat peníze a nabízet bankovní služby a správu majetku pro bohaté klienty.

„Zaměřujeme se na velké korporace a soukromé klienty. Přístup má být takový, že nebude odmítnut nikdo předem ze žádného odvětví. Každá žádost bude posuzována případ od případu,“ vysvětlil Psaila pro server ccn.com.

Banka by měla zajišťovat podporu i při primárním úpisu mincí. Společnost chce také investovat do technologie blockchain a vývoje umělé inteligence.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s týmem bankéřů okolo Rodericka Psaily. Je vzrušující být součástí tohoto nového bankovního projektu na blockchainovém ostrově,“ dodala Tchien Jingová, partnerka firmy OK Blockchain Capital Limited.

