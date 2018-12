Blockchain v praxi. Komoditní platforma Komgo chystá ostrý provoz

Firma se sídlem ve švýcarské Ženevě nyní oslovuje potenciální uživatele, což jsou hlavně financující banky a samotní obchodníci s komoditami, aby vytvořila dostatečně velkou obchodní síť. „Mluvíme s různými firmami, abychom je přilákali. Možnými účastníky jsou například všechny banky, které financují komodity, takže nejen globální banky, ale i regionální banky na rozvíjejících se trzích. Potenciál je tedy obrovský,“ řekla webu Euro.cz šéfka firmy Komgo Souleima Baddi na Citi EMEA Media Summit konferenci v Londýně.

Firmy by podle ní měly slyšet hlavně na nižší náklady, které jim přinesou dodatečnou likviditu, protože jde o byznys s vysokými vstupními náklady. Dále kratší čas transakce prodeje a nákupu komodit, a vyšší bezpečnost, jelikož firmy budou mnohem lépe vědět, s kým sdílí svá data. Zájemcům bude firma prodávat licence, jejichž cena bude zpočátku „velmi atraktivní“. V samotném Česku zatím podle průzkumu webu Euro.cz o platformě obchodníci s komoditami příliš nevědí.

Komgo už prošlo testovací fází. „Blockchain je nová technologie, a platforem, které jsou na ní založené, je velmi málo. Proto každý den musíme řešit naprosto nové úkoly, a nemůžeme se spolehnout na něco, co už někdo udělal,“ řekla Baddi. Podle ní v současnosti banky, které jsou akcionáři Komgo, nastavují svoje IT systémy, aby fungovaly plně kompatibilně s platformou, což by mohlo přinést jednodušší uživatelskou zkušenost.

Cílem Komgo je optimalizace procesů fungování komoditního trhu. Jednou z hlavních částí je proces výměny dokumentů přímo mezi jednotlivými účastníky obchodu, který je velmi decentralizovaný a účastní se ho hodně hráčů. Akcionáři Komgo jsou: ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Group, Gunvor, ING, Koch Supply & Trading, Macquarie, Mercuria, MUFG Bank, Natixis, Rabobank, Shell, SGS či Société Génerale.

Co je blockchain Blockchain je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit anonymitu operací a zamezit neoprávněné transakce.

