Investor rizikového kapitálu Timothy Draper (investoval do Tesly, Skypu či čínského Baidu) tvrdí, že do roku 2022 může mít jeden bitcoin cenu 250 tisíc dolarů (5,1 milionu korun). Nyní se jednotka nejznámější virtuální měny prodává okolo 8 tisíc dolarů (163 tisíc korun).

Draper svou prognózu opírá o fakt, že o měnu mají zájem institucionální investoři jako jsou banky a velké penzijní fondy, zvyšuje se objem obchodů s bitcoinem. Server coinmarketcap.com uvedl, že denní objem obchodů se v polovině dubna pohybuje mezi 5 a 6 miliardami dolarů.

Kurz bitcoinu k dolaru:

Například finančník George Soros v minulých dnech oznámil, že chce začít investovat do kryptoměn, které ještě v lednu kritizoval jako nafouknutou bublinu.

Draper prohlásil, že cena bitcoinu k dolaru může růst do roku 2022 až k hranici 250 tisíc dolarů, což by znamenalo, že tržní kapitalizace kryptoměny přesáhne hranici 5 bilionů dolarů. Z dlouhodobého hlediska je tento odhad realistický, napsal server ccn.com.

I když po prosincovém růstu došlo k propadu, dlouhodobí investoři jako Draper nebo Peter Thiel (zakladatel firmy PayPal) se od bitcoinu neodvrátili a věří v další růst ceny.

Aby se z kryptoměny bitcoin stalo podobné rezervní aktivum, jako je zlato, potřebuje, aby tržní kapitalizace měla několik bilionů dolarů.

Zní to bláznivě, ale...

S Draperem souhlasí zakladatel investiční firmy BKCM Brian Kelly, jenž se zaměřuje na svět kryptoměn. „Zní to bláznivě, ale přemýšlejme o tom následujícím způsobem. Za čtyři roky by cena bitcoinu musela vzrůst o 3000 procent, což opět zní bláznivě. Ale v posledních dvou letech (2016 a 2017) posílil bitcoin o 4000 procent. Jednalo by se jen o pokračování trendu, který jsme už viděli,“ věří kryptoměně Kelly. Navýšení objemů obchodů pak může vést k dlouhodobému silnému růstu.

„Jsme stále v raném stádiu vývoje kryptoměn. Musíte to brát jako rozvoj internetu v 80. letech. Myslím, že tato technologie bude fungovat a změní dosavadní pravidla hry. Jsme zatím na začátku, proto dochází k tak výrazným výkyvům (kurzu bitcoinu k dolaru),“ doplnil Kelly v televizi CNBC.

Bitcoinu věří v krátkodobém horizontu i analytik z Wall Street Tom Lee, jenž vede poradenskou firmu Fundstrat. Do konce roku 2018 může bitcoin k dolaru vystoupat na úroveň 25 tisíc dolarů, což by překonalo rekordní úrovně z konce minulého roku.

„Stále jsme přesvědčeni o tom, že bitcoin je skvělou investiční příležitostí a může dosáhnout úrovně 25 tisíc dolarů okolo konce tohoto roku,“ řekl Lee.

